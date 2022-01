Nützen

Eines machte Dr. Jens Rönnau gleich zu Beginn seiner Einführung in die Ausstellung deutlich: „Wenn ich den Begriff ’Zigeuner’ benutze, denken Sie ihn sich bitte immer in Anführungsstrichen. Die Sinti und Roma lehnen den Ausdruck ab, er ist ein Schimpfwort.“ Rönnau ist der Kurator der Wanderausstellung „Der lange Weg – Aus der Vergangenheit lernen – Zukunft gestalten“ über die Geschichte und das Leben der Sinti und Roma. Sie ist ab sofort und noch bis zum 4. März im neuen Anbau der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch zu sehen.

Sinti und Roma – Von vogelfrei bis zur systematischen Ermordung

Zwei Jahre haben Forschung und Vorbereitung zur Ausstellung gedauert. „Als ich damals gefragt wurde, ob ich diese Ausstellung machen möchte, habe ich mich sehr gefreut. Ich war aber peinlich berührt darüber, dass es so eine Ausstellung nicht schon viel früher gab“, berichtet Rönnau bei der (Pandemie bedingt) kleinen offiziellen Ausstellungseröffnung in Springhirsch.

In die Forschungsarbeit seien auch unzählige Gespräche eingeflossen, unter anderem mit Matthäus Weiß, dem Vorsitzenden des Verbands Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Schleswig-Holstein. Weiß und seine Ehefrau waren ebenfalls Gäste. „Wir arbeiten schon lange zusammen und sind ein gutes Team“, sagte Weiß in seiner Rede.

„Jeder, der die Ausstellung besucht, stellt sicher fest, dass sich so einiges geändert hat bis heute. Gott sei Dank“, sagte Weiß: „Ich persönlich habe im Dritten Reich mehr als 200 Angehörige verloren. So eine Zeit darf es nicht mehr geben. Jedes Land soll davon verschont bleiben.“

Verschont wurden die Menschen der sogenannten Romvölker in ihrer lange Geschichte nie. Als „Fahrendes Volk“ wurden sie schon im Mittelalter verfolgt, vertrieben und teils systematisch ermordet. Auch in Deutschland – und nicht nur im Dritten Reich. Im Jahr 1497 erklärte das Heilige Römische Reich „Zigeuner“ für vogelfrei: Jeder konnte sie ungestraft verfolgen und töten. Preußen betrieb ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine gezielte Verfolgung der Sinti und Roma.

Auch Kultur, Prominente und Bildung sind Teil der Ausstellung

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurden die Sinti und Roma als „kriminelle und asoziale Rasse“ betrachtet, deren Eigenschaften genetisch vererbt würden. Sie wurden in Konzentrationslager deportiert, wo Tausende von ihnen den Tod fanden – unter anderem durch „medizinische Versuche“.

Diese grausamen Fakten sind Teil der insgesamt 21 Schautafeln der Ausstellung in Springhirsch. Doch nicht nur. Auch die Kultur der Romvölker, ihre historische Bewegung aus dem indischen Raum bis nach Europa, die Vorurteile mit denen sie leben mussten – auch lange nach dem Dritten Reich – die schulische Bildung und die Aufarbeitung ihrer Geschichte in Schleswig-Holstein sind Bausteine dieser überaus interessanten, oftmals bedrückenden Ausstellung. „Die Menschen denken oft, sie wüssten viel über die Sinti und Roma. Und dann stellen sie fest, dass sie eigentlich nur sehr wenig wissen“, sagt Kurator Rönnau. Und selbst seine Ausstellung bilde nur einen Teil der Geschichte und Gegenwart ab.

Auf dem Balkan noch immer schlecht angesehen

Auch Prominente sind dabei: „Mir war es wichtig, einige Berühmtheiten zu zeigen, die Angehörige der Romvölker sind“, sagt Rönnau. Dazu gehören unter anderem Marianne Rosenberg, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Sido, der Rolling Stone Ron Wood oder Drafi Deutscher. „Es ist spannend, zu erfahren, wer zu seiner Herkunft steht. Denn das war und ist nicht immer folgenlos für die Menschen“, so Rönnau, der von einem tschechische Fußballstar berichtet, dessen Karriere ein Ende fand, nachdem er sich als Angehöriger der Romvölker „outete“.

Etwa 120.000 Sinti und Roma leben in Deutschland. In Schleswig-Holstein fanden sie im Jahr 1417 erstmals Erwähnung. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich auch mit der Wiedergutmachung nach 1945. Doch viele Sinti und Roma haben es nach wie vor schwer in Europa: „Auf dem Balkan waren die Sinti und Roma immer extrem schlecht angesehen. Und das hat sich bis heute dort nicht geändert“, sagt Rönnau.

Springhirsch-Ausstellung dienstags bis sonnabends geöffnet

Hans-Jürgen Kütbach, Vorsitzender des Trägervereins der KZ-Gedenkstätte, ist für diese besondere Ausstellung sehr dankbar: „Gerade in Deutschland sitzen die Vorurteile gegenüber den Romvölkern noch tief, da müssen wir drüber hinwegkommen.“ Auch er ist sich sicher: „Wir wissen viel zu wenig über unsere Mitbürger und es ist eine ausgesprochene kulturelle Bereicherung, sie unter uns zu haben.“ Die Wanderausstellung kann in Springhirsch dienstags bis sonnabends zwischen 10 und 16 Uhr besichtigt werden.

Zwar zufällig, aber doch passend: Am Tag der Ausstellungseröffnung in Springhirsch hat der Schleswig-Holsteinische Landtag in Kiel mit großer Mehrheit beschlossen, die Geschichte der deutschen Sinti und Roma in Schleswig-Holstein aufzuarbeiten. Ein Forschungsprojekt soll besonders die Verfolgung und Vertreibung während der Nazizeit dokumentieren.