Die Politik hat die Pläne für ein Neubaugebiet am Radensweg und Wiesendamm zwar selbst gestoppt, doch die Bürgerinitiative, die eine Bebauung verhindern will, hat in drei Monaten 1642 Unterschriften gesammelt. Die wurden nun im Rathaus abgegeben, um den Bürgerwillen zu dokumentieren, wie Sprecher Gregor Brökmann sagt.