Von wegen Sommerferien und verwaiste Klassenräume: In Kaltenkirchen herrscht derzeit Hochbetrieb in den Schulen. Jedes Jahr werden mehrere Millionen Euro investiert - in Dächer, Fenster, WCs, Licht, Brandschutz und Ausstattung. Doch nicht alle Arbeiten werden bis zum Schulstart fertig sein.