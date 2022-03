Mit einem „Erste-Hilfe-Transport“ für ukrainische Geflüchtete ist Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause am Freitag in der polnischen Partnerstadt Kalisz Pomorskie angekommen. Unter anderem an Bord: Schlafutensilien für 50 Menschen. Unternehmen aus der Stadt haben sich an der kurzfristigen Spendenaktion beteiligt.