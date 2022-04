Das Thema Einsamkeit hat nicht erst seit Corona Relevanz – ist aber in den vergangenen zwei Jahren wieder mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt. So auch in Kaltenkirchen. Der Sozialausschuss möchte einsamen Menschen helfen, sie zumindest ein Stück weit aus der Isolation holen. Wie, darüber wird noch beraten. Einige Gäste der jüngsten Sitzung gaben schon mal passende Anreize: Es gibt sogar ein echtes Rezept gegen Einsamkeit.