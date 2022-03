Kaltenkirchen

„Ich bin in großer Sorge, dass die beiden Klitschko-Brüder die Kämpfe um Kiew nicht überleben werden“, sagt Thomas Pütz, nicht nur Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, sondern auch langjähriger guter Freund und Wegbegleiter der beiden ehemaligen Weltklasseboxer und Weltmeister. Er habe noch vor zwei Tagen per WhatsApp Kontakt zu ihnen gehabt. „Und da war die Lage dort schon dramatisch, haben sie mir kurz geschildert“, so Pütz: „Sie sind in Lebensgefahr, auch weil sie so prominent sind und eine wichtige Stimme haben. Das Risiko kennen sie genau.“

Die Brüder Klitschko werden an vorderster Front kämpfen

Dass die beiden Brüder an vorderster Front für ihr Land kämpfen, wundert den Chef eines großen Kaltenkirchener Sicherheitsunternehmens nicht. „Sie lieben die Ukraine, es ist schließlich deren Heimat.“ Er habe mit Vitali Klitschko viele Gespräche geführt, nachdem der Bürgermeister in Kiew geworden sei. „Da habe ich schon gemerkt, wie sehr er dieses Amt wollte, seinen Wunsch nach Veränderungen gespürt.“

Im Dezember noch beim Italiener zusammen gegessen

Die Liebe der Klitschkos zu ihrem Land sehe man auch daran, dass beiden die Ukraine nicht verlassen hätten, als es brenzlig wurde. „Beide sind Millionäre, könnten überall sorgenfrei leben, aber die würden sich nie aus der Verantwortung stehlen“, sagt Thomas Pütz. Mit Wladimir habe er noch im Dezember in Hamburg zusammen beim Italiener gegessen, „da haben wir uns noch nicht vorstellen können, dass es nur und zwei Monate später zu einem solchen Krieg kommt.“

Er persönlich sei sehr schockiert über das Geschehen, so Pütz: „Krieg ist nie gut.“ Er war zu Kampfabenden häufig in Russland, kennt viele der bekannten Faustkämpfer dort. Und er ist sich sicher: „Was da in der Ukraine von Russland angerichtet wird, da steht niemand hinter.“ Und der Boxpräsident hofft, dass die fürchterlichen Auseinandersetzungen bald ein Ende haben.