Kaltenkirchen

Nach 15 Jahren kommunalpolitischer Arbeit zieht sich Pro-Kaki-Urgestein Reinhard Bundschuh allmählich aus den vordersten Reihen zurück und übergibt das Staffelholz auch in der Fraktionsarbeit an den neuen Vorsitzenden Michael Flach. Als Stellvertreter wurden Thies Rickert, Cornelia Meier und Frank Günter gewählt. Bundschuh wird noch in diesem Jahr aus Kaltenkirchen wegziehen.

Bereits im Dezember hatte die Fraktion Pro-Kaki Michael Flach einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Mit Beginn seines Ruhestandes hat der Elektroingenieur Flach mehr Zeit für die Politik und möchte diese nutzen, um die Wählergemeinschaft Pro-Kaki erfolgreich in die Kommunalwahlen 2023 führen. „Kaltenkirchen soll zukunftssicher gestaltet werden“, sagt Flach. Dafür hat er seiner Fraktion und sich selbst ehrgeizige Ziele gesetzt.

Gestaltung der Stadt nicht den großen Investoren überlassen

Das wohl wichtigste Anliegen der Wählergemeinschaft – und damit auch von Michael Flach – ist eine klare Grenze für das weitere Wachstum der Stadt. „Das Wachstum in den letzten Jahren kann so nicht fortgesetzt werden. Dazu fehlt es an Raum und Infrastruktur. Die für 2030 prognostizierte Einwohnerzahl von 23.000 ist bereits heute überschritten. Allein in den letzten fünf Jahren hat die Einwohnerzahl um 11 Prozent zugenommen“, sagt Flach.

Aus dieser Forderung ergibt sich die zweite: „Die Stadtvertretung muss die Planungshoheit für die Stadtentwicklung zurückgewinnen und darf nicht durch externe Investoren bestimmt werden.“ Viele der letzten Bauprojekte in der Stadt seien dadurch sehr groß geraten und wirkten für viele Bürger wenig ansehnlich. Aber nicht nur die Kommunalpolitik, sondern auch die Bürger selbst sollen sich verstärkt beteiligen. Flach: „Die große Beteiligung bei den Bürgerbegehren zur Motocrossanlage und zur geplanten Bebauung am Wiesendamm zeigt deutlich, dass die Bürger mehr Mitsprache erwarten.“

Versiegelung vermeiden und mit Entsiegelung beginnen

Und wie es sich für die grüne Wählergemeinschaft gehört, soll Kaltenkirchen auch mehr und mehr klimagerecht und nachhaltig gestaltet werden. „Wir wollen mit den Bürgern zusammen Wege finden, den Umstieg auf regenerative Energien bezahlbar zu gestalten. Um erfolgreich zu sein, müssen wir jetzt beginnen und alle Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft lenken“, sagt Flach. Zu diesem Themenkomplex gehöre auch, weitere Versiegelungen möglichst zu vermeiden und mit Maßnahmen zur Entsiegelung zu beginnen.

Für die Arbeit in der Kommunalpolitik wünscht sich Flach mehr Mit- statt Gegeneinander: „Wir wollen uns für ein breites Bündnis in der Stadtvertretung einsetzen, um die vor uns liegenden großen Aufgaben gemeinsam erfolgreich lösen zu können.“