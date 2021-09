Kaltenkirchen

Thies Rickert hat sich entschlossen, nicht vom Amt des Bauausschussvorsitzenden in Kaltenkirchen zurückzutreten. Das war ihm von einigen Kommunalpolitikern in der jüngsten Sitzung nahegelegt worden, denn Rickert ist nicht nur Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses. Gleichzeitig ist er Mitinitiator des Bürgerentscheids gegen die Motocross-Anlage in Moorkaten. Vor allem die FDP wirft ihm „Verquickungen“ vor.

In der vergangenen Ausschusssitzung war Thies Rickert vom Inklusionsbeauftragten des MSC Kaltenkirchen Torben Bröer vorgeworfen worden, er habe eine E-Mail, die Bröer an die Verantwortlichen der Stadt geschickt hatte, an Detlef Podalski weitergeleitet, den Sprecher der Bürgerinitiative gegen die Anlage, die der MSC errichten möchte. In jener Mail beschwerte sich der querschnittsgelähmte Bröer über beleidigende Posts gegen behinderte Menschen auf Facebook. Diese Mail habe laut Bröer intime Gedanken beinhaltet, die nun jemand zu Lesen bekommen hatte, der dem MSC nicht wohlgesonnen sei.

Es gab keine konkreten Forderungen

Thies Rickert hörte sich die Vorwürfe an. Politiker anderer Fraktionen nannten es eine „grobe Verletzung des Datenschutzes“ und „Verquickung der Ämter“. Dem Ausschussvorsitzenden wurde ans Herz gelegt, über einen Rücktritt nachzudenken. Bröer selbst forderte „Konsequenzen, welcher Art auch immer“ für Rickert.

„Ich habe ein paar Tage darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, nicht zurückzutreten“, so Rickert. Der Bauausschussvorsitzende sieht keinen Grund für einen Rücktritt: „Es gab keine konkrete Forderung für einen Rücktritt. Außerdem hat niemand etwas falsch gemacht.“

Der Sachverhalt sollte aufgeklärt werden

Rickert habe die E-Mail als Auftrag gesehen, den Sachverhalt aufzuklären. „Und das habe ich getan, indem ich die Mail an die Bürgerinitiative weitergeleitet habe.“ Die Mail ging an Detlef Podalski mit der Frage „War das jemand von euch?“. Die Stellungnahme Podalskis zu den Facebook-Einträgen hatte Rickert an den Bürgermeister und Torben Bröer geschickt.

„Ich bin der Meinung, dass hier eine Stellungnahme gewünscht war. Außerdem hat Herr Bröer meiner Meinung nach nichts Intimes in die Mail geschrieben.“ Durch die Weiterleitung jener E-Mail an die 35 Stadtvertreter sei für Rickert auch die Öffentlichkeit hergestellt worden: „Sollte hier entgegen meiner Auffassung der Datenschutz verletzt worden sein, bitte ich darum, den gesamten Vorgang zu prüfen.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Verquickung sondern Überlappung

Rickert sieht auch keine Verquickung zwischen seinem Amt als Bauausschussvorsitzender und Mitinitiator des Bürgerentscheids, der am Sonntag, 17. Oktober stattfindet. „Ich moderiere die Sitzungen neutral und nehme mich oft über Gebühr zurück.“ Er schaffe es durchaus, das Thema Motocross in den Sitzungen neutral zu betrachten. Seine Fraktion Pro-Kaki hat sich gegen den Bau einer Motocross-Anlage in Moorkaten ausgesprochen.

„Ich bin ein subjektives Wesen und habe eine Meinung, die ich auch zu Tage fördern darf“, erklärt Rickert. Er und sein Fraktionssprecher Reinhard Bundschuh hätten das Bürgerbegehren mit auf den Weg gebracht, weil sich die Fronten innerhalb der Politik verhärtet hatten. „Hier gibt es keine Verquickung, nur eine Überlappung“, so Rickert: „Ich finde es gut, dass Torben Bröer in seiner Mail zur Deeskalation aufgerufen hat. Ich rufe deshalb auf, lieber erst ein Nacht drüber zu schlafen, bevor man etwas ausspricht oder schreibt.“