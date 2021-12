Kaltenkirchen

Bürgermeister Hanno Krause kommt in seinem Bemühen um die Eröffnung einer Impfstelle in Kaltenkirchen nicht weiter. In zwei Schreiben an das Landesministerium für Gesundheit und Soziales bat er eindringlich darum, dass auch in seiner Stadt wieder eine Impfstelle zur Verfügung steht. „Die aktuelle Situation verlangt es, dass in Kaltenkirchen kurzfristig ein Impfzentrum eingerichtet wird“, schrieb Krause an Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg. Die Schließung des Impfzentrums in Kaltenkirchen sei ein Fehler gewesen.

Ministerium schiebt Entscheidung auf den Kreis

Doch erst auf das zweite Schreiben hat Krause nun eine Antwort erhalten – die ihm überhaupt nicht gefällt. Der Leiter der Gesundheitsabteilung im Ministerium, Dominik Völk, schreibt, dass „der Kreis Segeberg angesichts der inzwischen vielfältigen Zugangsmöglichkeiten zu Schutzimpfungen gegen Covid-19 entschieden hat, nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Standorte zu benennen.“ Wahlstedt und Kaltenkirchen seien dabei zu einem Standort in Bad Segeberg zusammengelegt worden, so dass es im nördlichen Kreis weiterhin eine Impfstelle gibt. Weiter schreibt Völk: „Mit den zwei Standorten kann auch aus Sicht des Kreises selbst das Kreisgebiet als hinreichend versorgt angesehen werden.“

Das Gesundheitsministerium wies außerdem darauf hin, dass in Quickborn eine weitere Impfstelle eröffnet wird und dass die mobilen Impfteams jederzeit Wunschtermine entgegennehmen würden. Doch für Hanno Krause sind diese Argument unzureichend. Umgehend hat er einen Brief an den Landrat Jan-Peter Schröder geschrieben. „Das Ministerium teilt uns nun mit, dass Sie entschieden haben, nur noch zwei Standort für den Kreis Segeberg zu benennen. Diese Entscheidung des Kreises zur Zusammenlegung war mir bis heute nicht bekannt und verwundert mich“, heißt es in Krauses Schreiben an den Landrat.

Seit drei Wochen bestehe nun schon die Möglichkeit im ehemaligen Aldi-Markt im Ohlandpark, wo übrigens auch schon ein Testzentrum ansässig ist, eine Impfstelle einzurichten. Dort wird auch immer wieder von den mobilen Impfteams geimpft. Krause nennt Zahlen zu den Impfterminen: „Rund 400 Impfungen werden dort täglich durchgeführt und etwa 1000 Impfwillige werden pro Impftag abgewiesen. Diese Zahlen machen den Bedarf deutlich.“

Von Kiel werde die Verantwortung auf andere, wie den Landrat, geschoben, aber keine Lösung für Kaltenkirchen überlegt. „Das ist Bürokratie und nicht Praxis orientiertes Handeln. Die Räumlichkeiten haben wir. Wir könnten umgehend loslegen“, so Krause.

Landrat: Impfmöglichkeiten sind ausreichend

Auf Nachfrage von KN-Online sagte Landrat Schröder: „Ich stimme Herrn Krause grundsätzlich zu, dass es ein Fehler des Landes war, die bestehenden Strukturen der Impfzentren zum komplett aufzugeben.“ Anfang November sei das Land kurzfristig mit der Planung zur Errichtung von stationären Impfstellen an den Kreis Segeberg herangetreten. Die erste Vorgabe sei gewesen, in etwa auf Basis der seinerzeitigen Anzahl der Standorte die Planung aufzunehmen. „Damals waren im Kreisgebiet zunächst zwei Standorte für Impfzentren, nämlich Kaltenkirchen und Wahlstedt, vorgesehen. Das Impfzentrum in Norderstedt wurde erst später als zusätzlicher Standort aufgenommen und war zunächst in der Landesplanung so nicht vorgesehen“, so Schröder.

Unter diesen Voraussetzungen hätte der Kreis auch diesmal nur nach zwei Standorten gesucht. „Die bisher genutzten Immobilien standen dafür nicht mehr zur Verfügung und wären ob ihrer Größen auch nicht mehr für die angedachten Impfstellen infrage gekommen“, sagt der Landrat. So fiel die Wahl auf Norderstedt und Bad Segeberg. „Die Standorte wurden mit dem Land abgestimmt und auf Grundlage der Landesplanung für die Region als ausreichend anerkannt“, sagt Schröder.

Eigene Impfaktionen sind möglich

Knappe Personalressourcen beim ärztlichen und medizinischen Personal machten die Planung des Landes mit einer begrenzten Anzahl an Standorten nachvollziehbar, zumal auch verstärkt bei den Hausärzten geimpft werde und zusätzlich Impfungen durch die mobilen Teams an verschiedenen Orten im Land angeboten würden. „Das Angebot an Impfmöglichkeiten ist meiner Einschätzung nach derzeit ausreichend“, so Schröder. Er regt aber an, dass Kaltenkirchen eigene Impfaktionen planen könne.