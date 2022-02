Anfang des Jahres gab die Kirchengemeinde Kaltenkirchen bekannt, dass sie das Christophorushaus im Brookweg verkaufen will. Ein Käufer war auch schon an Bord: Die Innere Mission möchte in dem Gemeindehaus eine Drogenberatung installieren. Doch die Stadt hat das Vorkaufsrecht. Und Bürgermeister Hanno Krause hat ganz andere Vorstellungen von der Nachnutzung.