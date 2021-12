Kaltenkirchen

Die Stadtvertretung hat der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 am Dienstagabend mehrheitlich zugestimmt. Knackpunkt für einige war die Schaffung einer Klimamanagement-Stelle, die ebenfalls mehrheitlich beschlossen wurde. Abgelehnt wurde der Haushalt von der Fraktion Pro-Kaki. Grund sei die „Rekordverschuldung“. „Der Haushalt 2022 ist das Ergebnis einer falschen Politik“, sagte Pro-Kaki-Stadtvertreter Michael Flach in seinem Statement.

Doch die Mehrheit von CDU, SPD, FDP und Linke stimmte für den Haushalt, die AfD enthielt sich, eben wegen jener Klima-Personalie. Diese war anfangs sehr umstritten, wurde dann aber von allen Fraktionen bis auf FDP und AfD akzeptiert. Pro-Kaki, als einzige Fraktion, die den Haushalt ablehnt, stimmte dieser Personalie zu und somit auch dem Stellenplan für 2022.

Ohne Kürzungen kein ausgeglichener Haushalt

Ein ausgeglichener Haushalt, viele Kürzungen, wichtige Investitionen und hohe Schulden – so lässt sich die Haushaltssatzung 2022 für Kaltenkirchen zusammenfassen. Die Auswirkungen der Pandemie haben die Stadt kaum getroffen. Retter, wie schon so oft, sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Diese werden für 2022 auf 17,5 Millionen Euro geschätzt. In 2021 waren es bereits 16,6 Millionen Euro.

Im Ergebnisplan der Haushaltssatzung stehen 64.297.600 Euro Erträge den Aufwendungen über 64.233.400 Euro entgegen. Damit wird ein Jahresüberschuss von 64.200 Euro erwirtschaftet. Doch das sah zunächst etwas anders aus: „Der Weg zu einem ausgeglichen Haushalt war für die Verwaltung nicht einfach“, sagte Bürgermeister Hanno Krause: Nachdem sämtliche Anmeldungen aus den Fachbereichen vorläufig verarbeitet waren, ergaben sich für 2022 ein Defizit von zwei Millionen Euro und ein Kreditbedarf von rund 20 Millionen. Daraufhin mussten wesentliche Kürzungen, Verschiebungen und Streichungen vorgenommen werden, zum Beispiel bei der Sanierung und den Aufwandmitteln von Straßen, Gehwegen, Parkanlagen, Kanalisation und Gebäuden.

Skaterpark wird erst 2023 gebaut

Außerdem wurden Grunderwerbskäufe in Höhe von über drei Millionen Euro auf die Jahre nach 2022 verschoben. Auch der Neubau des Skaterparks für rund 800.000 Euro wird erst im Jahr 2023 realisiert. Hier spielt für die Verschiebung aber auch eine notwendige Änderung des Bebauungsplans eine Rolle.

Große und notwendige Investitionen für insgesamt knapp 14 Millionen Euro stehen an im kommenden Jahr, wie beispielsweise der Rathausanbau, der Bau einer neuen Kita, Erweiterungen anderer Kitas und der Einbau von Lüftungsanlagen in städtischen Schulen. Auch in die Sanierung der Kanalisation und von Straßen wird trotz einiger Kürzungen ordentlich investiert.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen müssen zusätzliche Kredite in Höhe von 9,6 Millionen Euro aufgenommen werden. Mit einer Nettoneuverschuldung von knapp 8,1 Millionen Euro wächst der Gesamtschuldenstand zum Jahresende 2022 auf 40 Millionen Euro. Das sind 1752 Euro pro Einwohner. Auch in den Jahren 2023 bis 2025 werden für weitere Investitionen neue Schulden angehäuft.

Rekordverschuldung von 2000 Euro pro Einwohner

Genau diese Entwicklung lehnt Pro-Kaki ab: „Die weitere Neuverschuldung in den nächsten beiden Jahren führt Ende 2023 zu einem Rekord-Schuldenstand von 46 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg um 44 Prozent seit 2020 – und das bei einer weiterhin guten Einnahmesituation“, argumentierte Michael Flach. Das wären dann 2000 Euro pro Einwohner.

Bürgermeister Hanno Krause erklärte hingegen: „Wir dürfen nicht nur auf den Schuldenstand von 2023 gucken. 2000 Euro pro Einwohner ist ein sehr guter Durchschnittswert bei den vielen Investitionen. In 2025 sinkt er auf 1800 Euro.“ Lag der Pro-Kopf-Schuldenstand 2018 noch bei 1677 Euro sei es bis 2025 nur eine vergleichsweise geringe Erhöhung, so Krause. „Wir dürfen nicht vergessen , dass wir mit den Lüftungsanlagen für Schulen und den Kita-Neubau zusätzliche Investitionen schultern müssen.“

Dem stimmten die meisten der 26 anwesenden Stadtvertreter am Ende auch zu. In ihren Statements lobten sie vor allem die Arbeit der Verwaltung. Allen bereite die Verschuldung zwar Sorgen, doch die Investitionen seien notwendig für die Stadt. „Die Pandemie mit den Lockdowns und Mutanten hatte uns in diesem Jahr voll im Griff. Da ist es erstaunlich, dass Kaltenkirchen so gut dasteht. Der Grund dafür sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen“, sagte beispielsweise FDP-Fraktionssprecherin Katharina Loedige.