Kaltenkirchen

Mit einem kleinen Holz-Schwippbogen auf der Fensterbank oder einer dezent leuchtenden Lichterkette am Bäumchen vor dem Haus ist es bei Heike Rögner und ihrem Sohn Torben zu Weihnachten nicht getan. Wenn es seit dem 1. Advent täglich 16.30 Uhr wird, gehen nach und nach viele Tausend LED-Lichter an, beleuchten unter anderem einen überdimensionalen Schlitten, große Schneemänner, ein riesiges Geschenkpaket sowie das Haus selbst.

Vom Carportdach winkt der Weihnachtsmann

„Angefangen haben wir vor über 15 Jahren, so genau weiß ich das gar nicht mehr“, sagt Heike Rögner mit einem Lächeln. Da sei natürlich alles noch nicht so groß gewesen, „das hat dann aber so seine Dynamik bekommen“. Inzwischen ist das Haus am Funkenberg 40 in Kaltenkirchen zur Adventszeit abends ein beliebter Treffpunkt. Autofahrer verlangsamen ihre Fahrt, um zu gucken, Menschen bleiben fasziniert stehen, schauen sich die leuchtende Pracht an. Im Vorgarten, von der Giebelwand und vom Carportdach winken Weihnachtsmänner, unter dem Vordach steht der riesige Schlitten und über den Rasen laufen die hellen Rentiere. Alles wunderschön anzuschauen. Am meisten erfreue ihn, so Torben Rögner, wenn die Kinder kommen würden und fragen: „Mama, ist das das Haus vom echten Weihnachtsmann?“

Stromverbrauch ist für Familie Rögner nicht entscheidend

Dass es einige der Jungen und Mädchen wohl dafür halten, zeigen Zettel im Briefkasten. „Da stecken die Lütten auch dieses Jahr ihre Wünsche für den Weihnachtsmann rein“, sagt Heike Rögner, die sich gerade selbst über ein kleines Geschenk riesig gefreut hat. „Wir habe vor unserer Haustür eine Tasse gefunden, die mit einem Bild unseres Hauses vom letzten Jahr zu Weihnachten bedruckt war. Auch ein kleines, persönliches Anschreiben war dabei, wunderbar.“

Häufig werde sie auf den zusätzlichen Stromverbrauch angesprochen, über den die 67-Jährige auch bereitwillig Auskunft gibt. „Im Dezember sind es wohl rund 300 Euro mehr“, erzählt Heike Rögner. „Das gönne ich mir, denn das ist mein Herzensprojekt, zumal ich sonst sparsam bin.“ Und ihr Sohn ergänzt, dass gerade „in den Zeiten von Corona es wichtig ist, ein leuchtendes Zeichen zu setzen“. Im Übrigen würden nur LED-Lichter verwendet und Öko-Strom bezogen.

Zur Galerie So schön kann die Adventszeit aussehen

Equipment ist bestimmt gut 10.000 Euro wert

Aber es ist schon enorm, wieviel Geld, Arbeit und zeitlichen Aufwand Mutter und Sohn in ihr Projekt stecken. „Gut 10.000 Euro ist das ganze Equipment bestimmt wert“, rechnet Torben Rögner vor, da auch für jedes Weihnachtsfest etwas Neues angeschafft werde. Regelmäßig kauft der 41-Jährige die größeren Artikel unmittelbar vor der 24. Dezember. „Da sind sie viel billiger, werden dann für das Jahr darauf eingelagert.“ Da ist es von Vorteil, dass dafür im familieneigenen Unternehmen, ein Möbelstudio und Systemeinbaubetrieb im Kamper Weg, genug Platz vorhanden ist. „40 bis 50 Quadratmeter brauchen wir schon dafür, denn einzelne Teile sind schon sehr groß.“

Im November beginnen für die beiden Rögners stets die Vorbereitungen, denn es soll ja nicht so aussehen wie im Vorjahr. So wurde auch dieses Mal umdekoriert, Löcher ins Haus gebohrt, um zusätzliche Lichterketten zu befestigen, vorhandene umzulegen, Platz für neue Hingucker wie ein riesiges Geschenkpaket oder drei mächtige Kerzen zu finden.

70 Stunden Arbeit für den Aufbau investiert

Zusammen haben Heike und Torben Röger an zwei Wochenenden rund 70 Stunden in den Aufbau gesteckt. Mehrere Fahrten mit einem 7,5-Tonner-Lkw waren nötig, um alles aus dem Sommerquartier heranzuschaffen. Auch ein Gabelstapler kam zum Einsatz, um zum Beispiel den Mammut-Weihnachtsmann aufs Carportdach zu hieven. Schließlich konnte der Probelauf starten, „der bei der Vielzahl des Materials unbedingt notwendig ist“, erklärt Heike Rögner. Ferner wurden 14 Zeitschaltuhren installiert, deren Einstellung sie penibel überwacht. Über 400 Meter Kabel wurden verlegt, Mengen von Kabelbindern verbraucht, damit die Tausende von LED-Leuchten auch in Betrieb gehen können. Heike Rögner wacht exakt darüber, dass alles funktioniert. Wenn etwas nicht mehr in Ordnung ist, wird es repariert, notfalls ersetzt. Ihr Sohn, der in Kaltenkirchen, aber nicht im Elternhaus wohnt, schaut auch regelmäßig vorbei, denn alles muss gegen Wind und Feuchtigkeit geschützt sein. „Beim jüngsten Sturm wurde schon einiges in Mitleidenschaft gezogen, aber das ist inzwischen alles wieder in Ordnung“, freut sich Heike Rögner.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Weihnachtshaus im Funkenberg 40 wird noch bis zum Donnerstag, 6. Januar, täglich von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet, am Weihnachtsfest und Silvester sogar länger.