Bad Segeberg

Die Karl-May-Spiele sind zurück im Freilichttheater am Kalkberg – und viele bekannte und beliebte Gesichter sind es ebenfalls. Nachdem Alexander Klaws (Winnetou), Sascha Hehn (Ölprinz) und Katy Karrenbauer (Treckführerin Rosalie Ebersbach) bereits seit zwei Jahren als Mitwirkende feststehen, hat die Kalkberg GmbH am Freitag nun auch das restliche Ensemble präsentiert.

Zehn weitere Schauspielerinnen und Schauspieler werden neben dem Trio, das unübersehbar auch das neue Werbeplakat ziert, ab dem 25. Juni genau 72 Mal in Bad Segeberg auf der Bühne stehen. Wer sich im Sommer vorigen Jahres das erste Live-Hörspiel in der Geschichte des Western-Spektakels („Winnetou – Das Gold der Rocky Mountains“) im Indian Village angesehen und vor allem angehört hat, der kennt viele von ihnen bereits aus der Nähe.

Auf seinen seit bald 30 Jahren üblichen Auftrittsapplaus darf sich Karl-May-Urgestein und Publikumsliebling Joshy Peters gewiss schon jetzt freuen. Wie es am Ende der Aufführung aussieht, muss sich allerdings erst noch zeigen. Denn der in der Vergangenheit oft als Old Shatterhand besetzte Peters wechselt diesmal auf die Seite der Schurken und wird als Gangsterboss Buttler nicht nur die gefürchtete „Finders“-Bande anführen: Buttler ist zudem der Bruder des Ölprinzen.

Proben am Kalkberg beginnen in zweieinhalb Wochen

In zweieinhalb Wochen sollen am Kalkberg die Proben für das neue Abenteuer „Der Ölprinz“ beginnen. Erst einmal muss dafür jedoch die Konzert-Saison beendet sein, die an diesem Wochenende mit der Schlagernacht beginnt und am 22. Mai mit dem zweiten Gastspiel der Seemannsrocker von Santiano endet.

Ein Wiedersehen gibt es in der kommenden Karl-May-Spielzeit mit Sascha Gluth, der nach 2019 zum zweiten Mal ins Kostüm von Winnetous weißem Blutsbruder schlüpft. Die Rolle des Helden war für ihn schon bei seiner Premiere kein Neuland: Zuvor hatte der gebürtige Karlsruher nämlich bei den Störtebeker-Festspielen auf der Insel Rügen elf Jahre lang die Hauptrolle des Ober-Piraten gespielt.

Jogi Kaiser (links) und Patrick L. Schmitz bildeten schon im Hörspiel das Komiker-Duo. Im Ölprinzen sind sie nun wieder dabei. Quelle: Claus Harlandt

Ebenfalls in die zweite Saison im Wilden Westen von Bad Segeberg geht es für Jogi Kaiser, der sich in der Rolle des kauzigen Westmanns Sam Hawkens – natürlich – kein einziges Mal irren wird. Auch er war 2021 in der Hörspiel-Inszenierung mit von der Partie. Gleiches gilt für das Allround-Talent Patrick L. Schmitz, der neben seinem eigentlichen Part noch als äußerst kreativer Geräuschemacher einen wesentlich Teil der Verantwortung trug.

Im „Ölprinzen“ gibt er den schöngeistigen Kantor Hampel – eine wahre Paraderolle, die in der berühmten „Ölprinz“-Kinoverfilmung von 1965 der unvergessene Heinz Erhardt spielte. Im neuen Stück übernimmt mit Schmitz nun ein Schauspieler den Job, der den markanten Tonfall der deutschen Komiker-Legende perfekt beherrscht.

„Für Tanz und Gesang voller Charme und Temperament, knisternde Liebesszenen und dramatische Momente“, so Mediensprecher und Autor Michael Stamp, wird Melanie Böhm in der Rolle der jungen Siedlerin Lissy sorgen. Erste Kalkberg-Luft durfte Böhm bereits 2018 in der Inszenierung „Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg“ schnuppern. Vielseitigkeit bewies sie dann ebenfalls im Hörspiel, wo sie mit der Saloonlady Rosita und der Gräfin Elise von Hiller gleich zwei Rollen übernahm.

Der Mann an ihrer Seite ist ab Juni Häuptlingssohn Shi-So von den Navajos – dargestellt von Jan Stapelfeldt, der damit sein Debüt auf der großen Freilichtbühne am Kalkberg gibt. Eigentlich nicht mehr zu erwähnen: Beim Hörspiel stand er ebenfalls mit auf der Bühne.

Premiere von „Der Ölprinz“ am 25. Juni Premiere feiert „Der Ölprinz“ am Sonnabend, 25. Juni, ab 20.30 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird bis zum 4. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Tickets gibt es auf www.karl-may-spiele.de. Dort sind auch nähere Informationen rund um die Saison 2022 und das neue Winnetou-Abenteuer zu bekommen.

In der neuen Inszenierung, in der erstmals Ulrich Wiggers die Regie übernimmt, wird Winnetou vor der gewaltigen Herausforderung stehen, innerhalb der eigenen Stammesfamilie der Apachen für Frieden und Harmonie zu sorgen. Häuptling Mokaschi („Starker Büffel“) vom Stamme der Nijoras wird dabei von Fabian Monasterios verkörpert. Er gehört inzwischen fast schon zu den Veteranen in Bad Segeberg; seit 2012 wirkte er in sieben Spielzeiten mit.

Harald P. Wieczorek ist Karl-May-Veteran

Sein Gegenspieler – für den diese Bezeichnung vermutlich erfunden wurde – ist Harald P. Wieczorek als weiser Häuptling Nitsas-Ini („Großer Donner“) von den Navajos. Er gehörte erstmals 1979 in Bad Segeberg zum Ensemble und hat diesmal noch eine zweite wichtige Rolle im Stück: Als argloser Bankier Duncan gerät er in die Fänge des Ölprinzen.

Melanie Böhm, hier als Saloonlady Rosita im Hörspiel, übernimmt die Rolle der jungen Siedlerin Lissy. Quelle: Claus Harlandt

Ein Bankier braucht natürlich einen zuverlässigen Sekretär; und das ist Mr. Baumgarten. Für diese Rolle kehrt Stephan A. Tölle an den Kalkberg zurück. Zugleich wird er als irischer Spelunkenwirt und Hehler Paddy mit den Gangstern gemeinsame Sache machen.

Letztes Jahr war er in Bad Segeberg noch Winnetou

Gleich drei Aufgaben in der neuen Inszenierung hat Sascha Hödl, der im Hörspiel sogar den Winnetou geben durfte. Als kriegerischer Ka Maku („Dreifinger“) ist er der Unterhäuptling der Nijoras und als Ölfeldbesitzer Jackson stellt er sich mutig den brutalen Machenschaften des Ölprinzen entgegen. Außerdem übernimmt er im Stuntteam so manch brenzlige Szene. Über diese Schiene hatte Hödl 2018 auch den Sprung an den Berg geschafft.

„Die Schauspieler freuen sich jetzt seit zwei Jahren auf ihren Auftritt“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Freitag. „Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, das Ensemble trotz der beiden ausgefallenen Spielzeiten zusammenzuhalten.“ Die Karl-May-Spiele würden 2022 mit einem sehr starken Team zurück zu ihren Fans zurückkehren.