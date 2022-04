Mit der Präsentation ihres neuen Plakates sind die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Freitag offiziell in die neue Saison gestartet. Der Vorverkauf für die wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal verschobene Inszenierung „Der Ölprinz“ hat ebenfalls begonnen. Die Erleichterung am Kalkberg ist riesig.