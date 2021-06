Bad Segeberg

Wer bei einer klassischen Karl-May-Vorstellung einmal für längere Zeit die Augen schließt, verliert vermutlich rasch den Überblick – und damit den Anschluss. Bei der neuen Inszenierung „Winnetou – Das Gold der Rocky Mountains“ verhält es sich genau umgekehrt. Die Welt des edlen Apachenhäuptlings und seines Blutsbruders Old Shatterhand entsteht hier fast ausschließlich über die Ohren. Derzeit laufen im Indian Village die Proben für die Premiere des ersten Live-Hörspiels der Karl-May-Spiele.

Hörspiel dauert 90 Minuten

Der langjährige Bühnenautor Michael Stamp, inzwischen auch Mediensprecher der Kalkberg GmbH, hat aus einer weniger bekannten Vorlage Karl Mays eine rund 90 Minuten lange Version gebastelt, mit der auf kreative Weise den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie begegnet werden soll. Im Westerndorf gleich neben dem Freilichttheater ist zu diesem Zweck in den vergangenen Tagen eine komplett neue Bühne aufgebaut worden, vor der natürlich nicht 7500 Menschen Platz finden, wie unten in der Arena, sondern nur bis zu 300. Anders lassen sich die geltenden Abstandsregeln nicht einhalten.

Blick hinter die Kulissen

„Zum ersten Mal können unsere Besucher nicht nur ein spannendes Abenteuer erleben, sondern bekommen sogar gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen“, erklärt die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel. So agieren die beiden Geräuschemacher Marc Francesco und Patrick L. Schmitz, der darüber hinaus im Stück auch noch mehrere Rollen selbst spricht, bei ihrer wirklich verblüffenden Arbeit mit voller Absicht direkt vor den Augen der Zuschauer.

Das Highlight: Aus einem Aluminiumkoffer, einer Bürste, einer Holztröte und einer Glocke wird im Zusammenspiel ein akustisch täuschend echter Westernzug. Schleichen sich die Blutsbrüder durch hohes Gras an, greift Francesco einfach in eine Schüssel mit Bandsalat alter Audio- und Videokassetten. Das Nachladen von Gewehren simuliert er mit Hilfe eines umgebauten Wagenhebers. Dirigent der akustischen Wunderwelt und Regisseur der Inszenierung ist der Autor selbst. Am Dienstag führte der Bad Segeberger Stamp auch durch eine erste Präsentation mehrerer Szenen für die Medien – ganz so, wie es der große, inzwischen verstorbene Karl-May-Regisseur Norbert Schultze junior viele Jahre lang gut eine Woche vor der Premiere auch gemacht hatte. Und nicht weniger launig.

Sechs Männer und eine Frau

Das Ensemble besteht in diesem Jahr aus sechs Männern und einer Frau: Als Old Shatterhand, der zugleich als Erzähler fungiert, ist Kalkberg-Urgestein Joshy Peters verpflichtet worden, der diese Rolle in Bad Segeberg schon zehnmal verkörpert hat. Patrick L. Schmitz gibt den verträumten Dichter Heinz-Egon Winzigmann, den greisen Schoschonenhäuptling Avaht-Niah und den zwielichtigen Lachner. Wenn er gerade nichts zu sagen hat, wechselt er auf den Platz des zweiten Geräuschemachers. Jogi Kaiser ist als skurriler Sam Hawkens, Gangsterboss Corner und österreichischer Baron von Hiller dabei.

Patrick L. Schmitz (rechts) und Marc Francesco sorgen im Stück für die Geräusche. Quelle: Thorsten Beck

Die einzige Frau im Team, Melanie Böhm, agiert als Saloonlady Rosita und als Baronin Elise von Hiller; Fabian Monasterios – ebenfalls ein guter Bekannter am Kalkberg – spricht den kriegerischen Kainai-Häuptling Peteh und den undurchsichtigen Prayer-Man. Jan Stapelfeldt sollte sein Debüt in Bad Segeberg eigentlich schon voriges Jahr im „Ölprinzen“ geben. Er wirkt nun stattdessen mit als Shatterhands Jugendfreund Carpio und junger Schoschonenhäuptling Gelber Hirsch.

Ganz neuer Winnetou

Bei der Besetzung des Winnetou gibt es in der Hörspiel-Fassung eine kleine Überraschung: Mit Sascha Hödl haben die Karl-May-Spiele einen Schauspieler engagiert, der den Apachenhäuptling schon fünfmal im österreichischen Winzendorf verkörpert hatte. Im Indian Village wird natürlich auch er beim ersten Auftritt von der berühmten Winnetou-Melodie begleitet – allerdings zu Fuß, wie alle anderen Akteure auch. Iltschi und Hatatitla, die beiden legendären Pferde der Blutsbrüder, treten lediglich akustisch in Erscheinung.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

600 Stühle aufgestellt

Vor der Bühne hat die Kalkberg GmbH 600 weiße Stühle aufstellen lassen, von denen aus Hygienegründen allerdings nur die Hälfte vergeben werden kann. „Ein Platz kostet 30 Euro, verkauft werden die Karten allerdings immer im Doppelpack“, erklärt Michael Stamp. Jeweils zwei Gäste säßen zusammen, daneben seien jeweils zwei Plätze frei. So entstehe ein Schachbrettmuster. Vor dem Eingang und auf den Wegen gelte darüber hinaus eine Maskenpflicht. Gastronomie und Souvenirshop hätten aber geöffnet.

Die Premiere beginnt am 1. Juli um 19 Uhr. Bis zum 18. Juli wird immer donnerstags bis sonnabends, ab 15 und ab 19 Uhr, sowie sonntags ab 15 Uhr gespielt. Danach finden die Aufführungen wegen der Konzerte im Freilichttheater in unregelmäßigen Abständen statt. Wann genau, wird auf der Homepage der Karl-May-Spiele bekannt gegeben.

Übrigens: Sollte am Donnerstagabend während der Vorstellung ein fernes Donnergrollen zu hören sein: Die beiden Geräuschemacher haben damit ganz sicher nichts zu tun.