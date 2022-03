Bad Segeberg

Im Wilden Westen am Kalkberg gibt es nicht nur auf der Bühne Helden. Im gesamten Freilichttheater mit seinen 18.000 Quadratmetern sind sie zu finden: zum Beispiel hinter den Verkaufstresen, in der Kantine, an der Kasse und im Sheriff’s Office. Für ihre Sommersaison suchen die Karl-May-Spiele jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und nicht nur für Schüler und Studenten ist das die Chance auf einen außergewöhnlichen Sommerjob, den viele ihr ganzes Leben lang nicht vergessen werden.

Team wächst von 14 auf über 250 Leute an

Außerhalb der Spielzeiten besteht die Kalkberg GmbH aus 14 Mitarbeitern. „Im Sommer wächst unser Team dann auf über 250 Leute an“, erklärt Geschäftsführerin Ute Thienel. Aktuell wird bei den Karl-May-Spielen nach zwei schmerzhaften Jahren Corona-Zwangspause alles für die Saison 2022 mit dem Abenteuer „Der Ölprinz“ vorbereitet; und dazu gehört auch die Personalsuche für all diejenigen Jobs, die nichts mit Auftritten auf der Bühne zu tun haben.

So hängen in diversen Schulen in Bad Segeberg und näherer Umgebung gelbe „WANTED“-Plakate an den schwarzen Brettern. Anders als im realen Wilden Westen wird mit ihnen aber nicht nach finster blickenden Revolverhelden gefahndet, sondern nach engagierten Saisonkräften. „Du bist freundlich und zuverlässig? Hast Spaß am Umgang mit Menschen? Bist bereit, an Wochenenden und in den Abendstunden zu arbeiten? Bringst Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein mit?“, heißt es auf den Aushängen. „Dann suchen wir genau dich für unser Team 2022!“

Bewerbungen ab 16 Jahren möglich

Die Saison läuft vom 25. Juni bis zum 4. September. Gespielt wird donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Bewerben können sich junge Leute ab 16 Jahren. „Im Ordnungsdienst und an der Kasse gilt allerdings ein Mindestalter von 18 Jahren“, betont Personalsachbearbeiterin Janina Loth, bei der die Bewerbungen eingehen. Wer noch nicht volljährig ist, kann beispielsweise im Shop des Indian Village, bei der Bestell- und Info-Hotline oder in der Parkwächterei jobben. Die Karl-May-Spiele haben im Umfeld des Freilichttheaters vier große Parkplätze, auf denen die Besucher ihre Fahrzeuge kostenlos abstellen können.

„Eine Arbeit bei den Karl-May-Spielen ist etwas Einzigartiges“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Wir sind hier eine große Familie – und jeder ist an seiner Position wichtig. Für den Gast gehört nicht nur eine tolle Aufführung zum Erlebnis, sondern auch die freundliche Begrüßung am Eingang, die nette Beratung bei der Auswahl von Souvenirs und kompetente Antworten auf Fragen aller Art.“

Nicht nur junge Leute gesucht

Es werden nicht nur junge Leute gesucht, sondern Mitarbeiter aus allen erwachsenen Altersgruppen. „Wir brauchen zum Beispiel noch Personal für unsere Kantine auf der Hinterbühne“, erläutert Janina Loth. Wer also schon immer einmal Winnetou und seine Freunde bewirten wollte, wäre dort an der richtigen Adresse. Janina Loth: „Zu den Hauptaufgaben gehören die Zubereitung von Speisen, der Wareneinkauf und die Essensausgabe. Eine klassische Ausbildung ist hierbei nicht wichtig – Hauptsache, man kann gut kochen!“

Inhaber eines Führerscheins der Klasse DE können sich als Busfahrer für den Karl-May-City-Express bewerben. Der nostalgische Westernzug dreht an den Vorstellungstagen seine Runden durch Bad Segebergs Altstadt. Außerdem freut sich das Karl-May-Team über Hilfskräfte in der Hausmeisterei, Assistenten für Tontechnik, Mitarbeiter im Promotion-Team und Reinigungskräfte für die Hinterbühne.

Ganz besonders spannend ist aber sicherlich der Souvenirverkauf. Denn begeisterte Kinderaugen, die Winnetous Silberbüchse oder einen coolen Cowboyhut entdecken, sind einfach unvergesslich. Wer im Sommer am Kalkberg dabei sein möchte, kann sich ab sofort auf www.karl-may-spiele.de informieren und per E-Mail an loth@karl-may-spiele.de bewerben – und sicherstellen, dass wirklich überall im Freilichttheater wahre Helden zu finden sind.