Kaltenkirchen

Nun soll es auch in Kaltenkirchen einen Beirat für Menschen mit Behinderung geben. Auf den Weg gebracht hatte das der Sozialausschuss. Auf der jüngsten Stadtvertretersitzung konnte nun die Satzung für den neuen Beirat beschlossen werden. Im kommenden Frühjahr ist außerdem eine Auftaktveranstaltung geplant, in der die Wahl des Beirats vorbereitet werden soll.

„Der Beirat vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit und gegenüber den Organen der kommunalen Selbstverwaltung. Der Beirat soll insbesondere die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Menschen mit Behinderungen bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach Maßgabe der UN-Behindertenrechtskonvention und des Landesbehindertengleichstellungsgesetzes fördern“, heißt es in der Satzung.

Bis zu acht Mitglieder darf der Beirat haben

Ähnlich wie der Seniorenbeirat und auch die Jugendstadtvertretung werden die Mitglieder des Behinderten-Beirats bei allen kommunalpolitischen Entscheidung mitreden – und diese in ihrem Interesse beeinflussen können. Abstimmungsberechtigt sind sie allerdings nicht.

Der Beirat soll die Stadtvertretung in bestimmten Bereichen und Belangen beraten und unterstützen. So zum Beispiel bei der Gestaltung einer barrierefreien Umwelt, also in öffentlichen Verkehrsräumen, im Nahverkehr und in Gebäuden. Auch die Umsetzung der Inklusion in allen Lebensbereichen sowie der Zugang der Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Informationen gehören zu den Themen des Beirats.

Behindertenbeauftragter wurde im Amt bestätigt

Der Behindertenbeirat besteht aus bis zu acht gewählten stimmberechtigten Mitgliedern und dem Behindertenbeauftragten der Stadt Kaltenkirchen. Die Wahlzeit des Behindertenbeirats endet fünf Jahre nach seinem erstmaligen Zusammentritt. Die Beiratsmitglieder können nicht gleichzeitig Mitglieder der Stadtvertretung oder in deren Ausschüssen sein.

Die zu wählenden Mitglieder des Beirates sollen möglichst eine große Bandbreite an unterschiedlichen Behinderungsformen repräsentieren, also die Bereiche geistige, körperliche, motorische Behinderung, Sinnesbehinderung, psychische oder kommunikative Behinderung. Mitglieder können auch Eltern oder andere Angehörige behinderter Menschen werden. Gewählt wird der Beirat von Menschen mit Behinderung, die mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten ihren ersten Wohnsitz in Kaltenkirchen haben.

Des Weiteren stimmte die Stadtvertretung für eine weitere Amtszeit des aktuellen Behindertenbeauftragten Andreas Mecke. Mit ihm war im Dezember 2018 die vakante Stelle des ehrenamtlichen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen besetzt worden. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Mecke hatte erklärt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Von Von Sylvana Lublow