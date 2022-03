Für Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause war es Niederlage und Sieg in einem: Sein Herzenswunsch, im Christophorushaus ein zweites Jugendhaus zu etablieren, geht nicht in Erfüllung. Die Politik entschied dagegen. Dennoch: Die Jugend soll ein weiteres Zuhause in Kaltenkirchen bekommen – und das so bald wie möglich.