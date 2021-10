Kaltenkirchen/Hartenholm

Der Frust der Verantwortlichen des Motorsportclubs (MSC) Kaltenkirchen war groß, nachdem vor knapp zwei Wochen die Pläne für ein Motocross-Trainingsgelände in Moorkaten durch einen Bürgerentscheid gestoppt wurden. Eine Auflösung des Traditionsvereins stand im Raum. Doch bei einer Versammlung am Mittwochabend in Hartenholm plädierten die Mitglieder mit überwältigender Mehrheit dafür, den Verein am Leben zu erhalten.

MSC-Mitglieder sehen sich als Opfer einer Verunglimpfungs-Kampagne

Bei der Zusammenkunft wurde noch einmal die große Enttäuschung deutlich, die der Bürgerentscheid im Verein hinterlassen hatte. Der Umwelt- und Sicherheitsbeauftragte Jörn Schüle machte sich mächtig Luft. „Die Bürger sollten sich schämen, solch einen Verein aus dem Dorf zu jagen“, sagte er und fuhr fort: „Wir haben es nicht verdient, dass so mit uns umgegangen wurde.“

Er spielte dabei auf die heftigen Auseinandersetzungen der Befürworter und Gegner vor dem Entscheid an. Und sein Kollege Torben Bröer sagte, „wir haben gegen Lügen verloren“. Schüle zeigte in einer Power-Point-Präsentation dann Beispiele, „wie wir in den sozialen Netzwerken verunglimpft wurden“.

Antrag auf Auflösung sollte Stimmungsbild dienen

Über einen Auflösungsantrag hätte die Versammlung an dem Abend ohnehin nicht abstimmen dürfen, da dafür die formalen Bestimmungen nicht eingehalten worden waren. „Ich wollte heute Abend auch nur ein Stimmungsbild einholen, wie Ihr dazu steht“, warf Schüle in die Runde, der den entsprechenden Antrag formuliert hatte.

Das Votum im Raum war mehr als deutlich, und ein klares Bekenntnis für den Fortbestand des Vereins. Und damit war auch eine künftige Diskussion über die Auflösung vom Tisch.

Dass der Blick nun nach vorne gerichtet wird, zeigten auch die Wahlen. Die langjährige Vorsitzende Monika Henning stellte sich erneut dem Votum der Mitglieder und wurde ebenso einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wie Schatzmeister Karl-Heinz Hagelstein.

Kaltenkirchens CDU-Fraktionschef Kurt Barkowsky unterstrich zu Beginn der Sitzung noch einmal, dass seine Partei sowie zwei weitere auch künftig dafür eintreten würden, dass der alteingesessene Verein ein Motorradtrainingsgelände in der Stadt erhalte und forderte die MSC-Verantwortlichen auf, nicht alles hinzuschmeißen.

Holger Böhm, Vorsitzender des Kreissportverbandes Segeberg appellierte an die Mitglieder des Traditionsvereins MSC Kaltenkirchen, durchzuhalten. Quelle: Christian Detlof

Das hatte sich auch Holger Böhm gewünscht, Vorsitzender des Kreissportverbandes: „Manchmal ist nicht der Beginn das Wichtigste, sondern das Durchhalten.“ Appelle, die Gehör fanden.