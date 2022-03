Einige freuen sich drauf, anderen ist es zu früh: In Schleswig-Holstein entfällt ab dem 3. April die Maskenpflicht im Einzelhandel. Die Händler in Kaltenkirchen und den Nachbarkommunen sind im Zwiespalt. Werden sie ihr Hausrecht ausüben oder es auf sich zukommen lassen? So oder so: Ein leicht mulmiges Gefühl nach zwei Jahren Mund-Nase-Schutz haben fast alle dabei.