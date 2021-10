Kaltenkirchen

30 Prozent der Abstimmungsberechtigten haben am umstrittenen Bürgerentscheid zum Bau einer Motorsport-Trainingsanlage in Kaltenkirchen teilgenommen. 58 Prozent davon wiederum haben mit ihren Stimmen nach langer und teils heftiger Debatte eine Entscheidung herbeigeführt: Das Projekt ist vom Tisch – zumindest gilt ein Planungsstopp für die nächsten zwei Jahre. Für die Gegner der Anlage Zeit, um im Zuge der Kommunalwahlen 2023 neue Mehrheitsverhältnisse herzustellen; für die Befürworter, allen voran den MSC Kaltenkirchen, wird das aber zu lang sein.

„Für uns war das der Gnadenschuss“, sagt Jörn Schüle, Umweltbeauftragter beim MSC Kaltenkirchen: „Wir haben demnächst unsere Jahreshauptversammlung, auf der ich und ein paar andere beantragen werden, den Verein aufzulösen.“

Drei Jahre Diskussionen über Motocross-Trainingsanlage

Gut drei Jahre lang war die geplante Trainingsanlage für den Motorsport in Moorkaten eines der vorherrschenden Themen in Kaltenkirchen. Schon sehr lange hatte sich der MSC eine Heimstätte mit Motocrossbahn gewünscht. Dann wurde ein passender Ort gefunden. Doch schon innerhalb der Stadtvertretung gingen die Meinungen bald auseinander.

Einige befürchteten zu viel Lärm für die angrenzenden Wohngebiete und kritisierten den potenziellen Schaden an der Natur, die anderen wollten dem MSC die Möglichkeit bieten, seinen Sport am Rande der Stadt auszuüben. Dann bildete sich eine Bürgerinitiative gegen die Motocross-Anlage, die vor ein paar Monaten dann das Bürgerbegehren auf den Weg brachte, das in dem am Sonntag erfolgreichen Bürgerentscheid gipfelte.

Der MSC Kaltenkirchen hat keine Kraft mehr

Der Rest ist Geschichte. Ebenso wie jetzt wohl auch der fast 70 Jahre alte Traditionsverein. „Wir ziehen unsere Konsequenzen und geben auf. Wir haben keine Kraft mehr“, sagt Jörn Schüle. Er selbst wolle sein Amt niederlegen und für die Auflösung stimmen: „Auf jeden Fall für die Motorrad-Sparte. Ob die Autosparte noch weitermachen will, werden wir sehen.“

Die Entscheidung wird auf der kommenden Jahreshauptversammlung am 27. Oktober, ab 19.30 Uhr im Hartenholmer Summerby Saloon fallen, da ist sich Schüle sicher. „Wir sind sehr enttäuscht. In unserem Nutzungskonzept steckt so viel Arbeit, die jetzt umsonst war. Aber wir danken trotzdem allen, die uns unterstützt haben für den Zuspruch“, so Schüle. Der MSC-Vorsitzenden Monika Henning, die am Sonntagabend im Rathaus auf das Ergebnis wartete, war die große Enttäuschung anzusehen: „Dass es ein harter Kampf wird, war uns bewusst. Wir haben alles gegeben, jetzt bin ich nur noch niedergeschmettert“, sagte sie.

Für Klimaschutz und Lärmschutz gestimmt

Während beim MSC eine Art Endstimmung herrscht, haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens am Sonntagabend in einem Kaltenkirchener Restaurant ihren Sieg gefeiert. Mit dabei war natürlich auch Detlef Podalski, Sprecher der Bürgerinitiative: „Wir sind erst davon ausgegangen, dass das Ding scheitern wird“, sagt er: „Mit einer Mehrheit hatten wir zwar gerechnet, aber nicht damit, das Quorum von mindestens 2900 Ja-Stimmen zu erreichen.“

Doch am Ende waren es sogar 3148 von 5430 Stimmen, die sich für den Planungsstopp der Anlage ausgesprochen haben. „Wir freuen uns wahnsinnig und sind noch ganz trunken vor Glück“, sagt Podalski: „Das waren zweieinhalb harte Jahre.“

Lerneffekt für Politik: Mehr an den Bürgerinteressen ausrichten

Die Bürgerinitiative bedankt sich bei den Unterstützern „für das klare Votum gegen ein Projekt, das nicht mehr in unsere Zeit passte“. Mit dieser Entscheidung hätten die Bürgerinnen und Bürger für den Umweltschutz, Waldschutz, Klimaschutz und Lärmschutz der Stadt gestimmt.

Auch die Wählergemeinschaft Pro-Kaki, deren Vertreter Reinhard Bundschuh und Thies Rickert das Bürgerbegehren mit initiiert hatten, ist von dem Ergebnis hoch erfreut: „Das ist ein guter Tag für Kaltenkirchen, weil damit die Einwendungen von 700 Bürgern nicht vergebens waren“, sagt Fraktionssprecher Bundschuh: „Wenn in einer Kleinstadt ein Planungsvorhaben zu 700 schriftlichen Einwendungen führt, muss dies ein Alarmzeichen für die Politik sein. Die Befürworter des Projekts in der Politik haben aber versucht, sich einfach darüber hinwegzusetzen.“ Der Lerneffekt dieses Bürgerentscheids solle darin bestehen, die Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen und Politik mehr an den Bürgerinteressen auszurichten.

Torben Bröer, der sich als Inklusionsbeauftragter beim MSC Kaltenkirchen für die Anlage stark gemacht und sogar ein ausführliches Inklusionskonzept entwickelt hatte, sei trotz der schlechten Nachrichten „tiefenentspannt“. „Das ist zwar schade, aber noch nie ist in so kurzer Zeit so oft das Wort Inklusion in Kaltenkirchen gefallen. Das ist doch toll“, sagt er. Und Inklusion im Sport, sein Steckenpferd, mache er nicht allein am MSC fest.