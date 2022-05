Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum: Kinder können ihren Eltern manchmal Löcher in den Bauch fragen. Wo die Erklärungskompetenz der Eltern an Grenzen stößt, will die neu gegründete Kinder-Akademie in Bad Bramstedt ansetzen. Zu unterschiedlichen Themen soll es künftig Vorlesungen im Kurhaustheater geben – für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.