Henstedt-Ulzburg

Wenn es nach Maximilian, Michel, Jannes, Enno und ihre Kumpel geht, dann dürfen gerne so schnell wie möglich die Bagger anrollen und mit dem geplanten Bike Park in Henstedt-Ulzburg loslegen. Auf den ehemaligen Tennisplätzen am Bürgerpark soll ein Gelände für Mountainbiker und BMX-Fans entstehen. Die zuständigen Gremien – Planungsausschuss und Jugendausschuss – hatten ihr Okay für den neuen Bike Park gegeben.

„Am Besten ist doch, wenn jetzt erstmal eine erste Strecke da wäre“, meinen die Kids aus Henstedt-Ulzburg, die es gar nicht abwarten können, mit ihren coolen Fahrrädern über Hügel zu hüpfen und waghalsige Fahrten zu unternehmen. Ein einziger Parcours würde ihnen zunächst reichen. Auf der Fläche der Tennisplätze ist genug Platz für mehrere Strecken.

B-Plan für den Bürgerpark muss geändert werden

Allerdings mahlen die Mühlen der Bürokratie langsamer, als die jungen Leute es sich vorstellen. Auf Nachfrage von KN-online heißt es aus dem Rathaus Henstedt-Ulzburg, dass zunächst der Bebauungsplan für das Gelände des Bürgerparks geändert werden müsse. Das als Tennisplatz eingetragene Grundstück muss umgewidmet werden zur Trendsportfläche. Bis die Änderung unter Dach und Fach ist, werde es sicherlich Sommer kommenden Jahres, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Lange Suche nach Gelände für Bike Park

Die Kinder und Jugendlichen lassen sich dadurch aber nicht entmutigen. „Für einen Bike Park gab es ja schon länger Pläne“, sagt Maximilian. Der Jugendliche erinnert sich, dass drei Flächen diskutiert worden seien, aber immer etwas dagegen gesprochen hatte. Das Kinder- und Jugendparlament hatte sich vor längerer Zeit bereits für eine Mountainbike-Strecke in Henstedt-Ulzburg ausgesprochen. Ohne Erfolg.

Eine Elterninitiative und die Verantwortlichen des Vereins SVHU machten sich daraufhin erneut stark für eine Anlage – und brachten die verwahrlosten Tennisplätze des SV Henstedt-Ulzburg ins Gespräch, die seit zehn Jahren nicht mehr genutzt werden. „Das ist da gut. Dort kommen wir auch mit den Rädern gut hin“, ist das Urteil von Enno. Zurzeit weichen die jungen Radfahrer auf Anlagen in Norderstedt oder Winsen aus. Um dahin zu kommen, sei aber immer Organisation nötig. Im Ortsteil Henstedt gibt es ein paar Hügel auf einem Privatgelände, die von den Kindern und Jugendlichen genutzt und gepflegt werden.

Auch Mädchen nutzen einen Bike Park

Dass das Düsen mit Rädern über Hügel im Trend liegt, hat Maximilian gemerkt. „Ich bin vor drei Jahren damit angefangen“, sagt der 15-Jährige. Zu dem Zeitpunkt habe es nur wenige Teenager gegeben, die mit dem Zweirad über Sandberge fuhren und sprangen. „Jetzt sind wir ganz viele“, sagt er. Anders als man denken könnte sind auch viele Mädchen dabei. So wie Liane. „Klar, das können wir auch“, sagt sie.

Mit Helm und Spezialrad in den Parcours starten

Die jungen Biker tragen Helm und haben oft Spezialräder, die schon mal 2000 Euro kosten können. Im Bike Park ist geplant, Leihräder zur Verfügung zu stellen, sodass Anfänger und Neugierige nicht gleich viel Geld ausgeben müssen, um die Sportart kennenzulernen. Die Elterninitiative und der SVHU wollen zusammen die Anlage betreuen. Allerdings soll die Strecke offen für Jedermann sein, nicht nur für Vereinsmitglieder. Das ist der Kommunalpolitik besonders wichtig, wie aus den Diskussionen in den Ausschüssen schnell deutlich wurde.

Planungsworkshop in Henstedt-Ulzburg geplant

Als nächster Schritt ist ein Planungsworkshop vorgesehen, sagt Nils Ebsen, Sprecher der Elterninitiative. Es gebe Kontakte zu Firmen, die professionell solche Anlagen planen. Es sollen nun alle Ideen für einen Parcours gesammelt werden. Mehrere Garten-Landschaftsbau-Unternehmen haben laut Ebsen bereits angekündigt, mithelfen zu wollen, um in Henstedt-Ulzburg einen Bike Park zu realisieren.

Der komplette Bürgerpark Henstedt-Ulzburg soll neu gestaltet werden. Dazu hatte die Gemeinde einen Ideen-Wettbewerb veranstaltet, bei dem ein Entwurf des Büros Städtebau und Stadtplanung ToBeStadt, Torsten Becker Stadtplanung aus Frankfurt am Main, und von Ramboll Studio Dreiseitl Hamburg als Sieger hervorging. In der jetzigen Phase sollen in der B-Plan-Änderung die Voraussetzungen für die Umgestaltung des Bürgerparks geschaffen werden, inklusive der Tennisplätze. Dort war vom Architektenbüro zwar eine Grünfläche eingeplant worden, nach Absprache sehen die Planer aber keinen Grund, dort nicht einen Bike Park zu errichten.