Es gibt die Fläche und es gibt viele Ideen, was man aus ihr machen kann. Gut 90 Kinder und Jugendliche aus Itzstedt und Nahe fassten am Wochenende ihre Vorstellungen für eine Freizeitfläche auf dem Birkenhof in Nahe zusammen. Dabei ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf. Jetzt ist die Politik am Zug.