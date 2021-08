„Kivo to go“ in Groß Rönnau - Kindervogelschießen kam zu den Kindern an die Haustür

Im zweiten Pandemiejahr sollte das Kindervogelschießen in Groß Rönnau nicht ausfallen. Wenn ein gemeinsames Fest nicht möglich ist, müssen die Spiele halt zu den Kindern kommen, dachten sich die Organisatoren. Gebaut wurde ein mobiler Spielewagen für ein „Kivo to go“. So lief es am Sonntag.