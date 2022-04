Kaltenkirchen

„Die Welt gehört in Kinderhände“ – das sang schon Herbert Grönemeyer. Fest steht: Wenn Kinder entscheiden dürften, wie es in deutschen Innenstädten künftig aussehen soll, würde die Welt bunter, spannender und vor allem grüner werden. In Kaltenkirchen hatten Kinder und Jugendliche die Chance, ihre Ideen und Vorstellungen für die Innenstadt mitzuteilen – in Schrift, Bildern und natürlich im Gespräch.

Gesprächsbereit waren an diesem sehr bunten Nachmittag vor allem die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung. Bauamtsleiterin Kathrin Schwanke und ihr Team hatten diese „Kinder- und Jugendwerksatt“ organisiert. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Innenstadt“ sollen alle Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, unter dem Motto „Mittendrin sta(d)tt nur dabei“. Die Stadt Kaltenkirchen wurde in das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm aufgenommen. Das bedeutet, dass Umgestaltungen in der Ortsmitte finanziell unterstützt werden

Die Kinderwerkstatt glich eher einem großen Kinderfest: Zwei Hüpfburgen, ein Auto-Parcours, Eis und Popcorn wurden von der Stadt spendiert. Und mittendrin drei Stationen, an denen die rund 70 Kinder und Jugendlichen kreativ werden konnten.

Autos sind doof – lieber ein Ponyhof auf dem Holstenplatz

„Also ich wünsche mir mehr Natur und Blumen in der Stadt. Die soll auch ein Lebensraum für Tiere sein, zum Beispiel für Eichhörnchen“, erklärte Matti Steenbuck (10) seine Vorstellung einer perfekten Innenstadt. „Und viele Bäume“, ergänzte seine Schwester Bea (9). „Ein paar mehr Eisbuden wären aber auch nicht schlecht“, meinte Matti dann noch. Die beiden würden sich auch über einen „Plätscherbrunnen“ oder „Wunschbrunnen“ auf dem Markt freuen. Viel grün – das wünschten sich an diesem Tag die meisten Kinder. Lara Brökmann (13) schrieb auf eine Ideen-Karte: „Blumen und Bäume“. Ihr kleiner Bruder schrieb: „Sehr viele Autos sind doof.“ Klar, wo die Richtung hingeht bei den Jüngsten.

Ein wenig anders sah es da schon bei der Jugend aus. Kaltenkirchens Streetworkerin Tatjana Storm hatte einige mit zur Werkstatt gebracht. Diese fühlen sich in Kaltenkirchen ganz allgemein zu wenig akzeptiert. Die für sie bestimmten Aufenthaltsorte liegen hauptsächlich am Rand der Stadt: „Wir würden uns über zentrale Unterstellmöglichkeiten freuen, wo wir auch gleich nach der Schule hinkönnen“, sagte Thyra Rohwedder (16): „Ein Dach, Sitzgelegenheit und ein Mülleimer reichen uns schon.“ Und natürlich wollen sie auch mal etwas lauter sein dürfen.

Mehr Seniorenheime als Jugendhäuser im Zentrum

Einig waren sich die Jugendlichen auch hierüber: „Nicht noch mehr Seniorenheime im Zentrum bitte“, sagte ein Junge aus der Gruppe. Thyra stimmte zu: „Es gibt mehr Altersheime als Jugendzentren.“ Und auch kulinarisch sollte die Stadt mehr für die Jugend bieten: „Ein Bubble-Tea-Laden wäre toll“, meinte Evelina Apostol (16). Außerdem wünschten sie sich mehr Basketballplätze, die nicht eingezäunt, also für alle zugängig sind. „Davon gibt es nur noch zwei in der ganzen Stadt“, sagte Thyra.

Streetworkerin Tatjana Storm (rechts) brachte einige ihrer Jugendlichen mit zur Kinder- und Jugendwerkstatt. Sie wünschen sich mehr überdachte Aufenthaltsmöglichkeiten im Zentrum. Quelle: Sylvana Lublow

Die Schüler der dritten Klassen der Lakwegschule hatten sich bereits im Vorfeld der Werkstatt im Sachkundeunterricht mit der Gestaltung der Innenstadt befasst. Sie brachten ihre gebastelten Stadtpläne für den Grünen Markt und den Holstenplatz mit, die sich Bürgermeister Hanno Krause und Planer Karsten Schwormstede gleich anschauten. Was sie zu sehen bekamen, war eine Flut von teils recht fantasievollen Ideen für die beiden wichtigsten Plätze der Stadt.

Auf dem Holstenplatz können sich einige Kinder zum Beispiel eine Weide und einen Stall für Ponys vorstellen. Mitten auf dem Grünen Markt könnte es einen Fußballplatz geben. „Aber eingezäunt, damit der Ball nicht anderen Menschen gegen den Kopf fliegt“, erklärte Drittklässler Bela Gerdes (10). Neben vielen Blumenbildern und Bäumen gab es auch die Idee für einen Media Markt und eine „Action-Arena“.

Stadtvertreter nehmen die Wünsche der Kinder ernst

„Ich freue mich, dass so viele Kinder heute gekommen sind“, sagte Kathrin Schwanke: „Dafür hat sich die Arbeit schon gelohnt.“ Die vielen Ideen der Kinder und Jugendlichen werden gesammelt – und dann? „Dann wird irgendwann zusammen mit der Stadtvertretung beraten, was möglich ist und was nicht. Entscheiden werden es am Ende die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter“, sagt Krause.

Von denen waren allerdings kaum welche erschienen. Werden die Ideen der jungen Kaltenkirchener denn auch ernst genommen von der Politik? „Auf jeden Fall“, versprach Jugendausschussvorsitzende Susanne Steenbuck (SPD): „Ohne die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger, und dazu zählen auch die Kinder, geht es doch gar nicht.“ Ihr seien die Wünsche der Kinder wichtig. „Die leben in 20 Jahren noch hier, für sie müssen wir planen.“ Pro-Kaki-Stadtvertreterin Ina Flach freute sich sehr über die Veranstaltung: „Es ist toll, auf so eine spielerische Art zu erfahren, was die Kinder sich wünschen. Und ich bin positiv überrascht, wie viele heute hier sind.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Donnerstag, 28. April, gibt es eine „Planungswerkstatt“ für die Erwachsenen im Rathaus. Zwischen 17 und 20 Uhr werden ebenfalls Ideen für die Innenstadt gesammelt – Hüpfburgen und Eis wird es dann wahrscheinlich aber nicht geben.