Lentföhrden

Mit Blauhilde, Laura und Sunset haben insgesamt 23 Schulklassen und 36 Kitagruppen in den vergangenen Monaten um die Wette gegärtnert. Dabei handelt es sich um das Saatgut-Trio von Bohne, Sonnenblume und Radieschen.

Die Fuchsgruppe der Kita Zwergenhügel aus Lentföhrden und die Pinguinklasse der Grundschule Neuengörs haben die Jury überzeugt – sie sind die Sieger des diesjährigen Pflanzwettbewerbs „Was ist bunt und lecker?“ vom Martin-Meiners-Förderverein für Jugend- und Umweltprojekte (MMFV). Die Gewinner bekamen jeweils eine Urkunde und einen Gutschein für einen Naturerlebnisausflug.

Radieschen-Pesto und Bohnensuppe

Die drei-bis sechsjährigen Kinder der Fuchsgruppe erlebten mit Bohne, Radieschen und Sonnenblume eine facettenreiche Gartensaison, in der die Kinder die Akteure waren. Sie haben aus alten Milchkartons Schilder gebastelt, im Freien gemalt, das Wachstum mit Lineal und Pfeifenreinigern gemessen, Radieschen-Brote und Pesto aus Radieschenblättern verzehrt und mit großem Genuss eine Bohnensuppe verspeist.

Von der Freude über die ersten Keimlinge bis zur Trauer über die vom Hagel zerstörten Bohnenranken war alles dabei. Auch hungrige Schnecken bereiteten viel Kummer. Doch Erzieherin Svenja Friedrichsen hatte die Idee, die Schnecken einfach in einem Terrarium zu sammeln, damit die Füchse sie beobachten können. „So nah an der Natur zu sein, das war toll für die Kinder“, sagt Friedrichsen.

Pinguine erweckten Schulgarten zum Leben

Die Lentföhrdener Kita-Füchse haben damit zum zweiten Mal in Folge den Pflanzwettbewerb gewonnen: Im vergangenen Jahr belegten sie den ersten Platz bei „Zauberhafte Zuchini“. Die zweit- und drittplatzierten in diesem Jahr sind die Kita Rasselbande aus Neuengörs und die Vorschulpferde der „Kleinen Strolche“ in Bad Segeberg.

Die Pinguine aus Neuengörs sind die Gewinner unter den Grundschulen. Dort war der Pflanzwettbewerb Anlass, den Schulgarten wieder zum Leben zu erwecken. Die Pinguine mussten richtig reinhauen und haben schon im März gegraben und gejätet. Im Mai wurde gesät: zuerst die Radieschen, dann die Sonnenblume und zum Schluss Blauhilde, die Stangenbohne. Es hat sich gelohnt. Die Sonnenblumen ergaben einen wunderbaren Strauß, der Salat mit Radieschen schmeckte allen, beim Kochen der Bohnen erlebten die Schülerinnen eine Zauberei: Die lilafarbenen Bohnen wurden grün.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bettina Kramer, die seit 2006 jedes Jahr einen Pflanzwettbewerb für den MMFV durchführt, ist immer noch begeistert, dass nachhaltiges Lernen mit so geringen Mitteln — einer Saatguttüte, etwas Komposterde und einer Pflanzanleitung — ermöglicht werden kann und immer mehr Kitas und Schulen mit Begeisterung mitmachen. Laura Aita, die neue Referentin für Umweltbildung beim MMFV, freut sich jetzt schon darauf, im nächsten Frühjahr Saatgut mit Pflanzanleitung und Kompostgutscheinen für Kitas und Grundschulen zu packen. Welches Saatgut es sein wird, verrät sie aber noch nicht. Alle Teilnehmer, die einen Beitrag beim MMFV eingereicht haben, erhalten eine Urkunde und ein Spiel für drinnen oder draußen.