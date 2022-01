Für die Kita Löwenzahn in Großenaspe ist das Jahr 2022 von besonderer Bedeutung. Mit Alexander Vollmer aus Bad Bramstedt hat ein Mann die Leitung der Tagesstätte übernommen, seine Vorgängerin wurde in den Ruhestand verabschiedet. Außerdem soll in diesem Jahr ein lange geplantes Projekt anlaufen.