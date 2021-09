Klare Mehrheit in Geschendorf gegen Photovoltaik-Anlage an A20 

Geschendorf

An der A20 bei Geschendorf kann vorerst keine Photovoltaikanlage gebaut werden. In einem Bürgerentscheid am Sonntag sprach sich eine große Mehrheit dagegen aus. Die Pläne müssen jetzt für zwei Jahre ruhen.

Michael Hiebert, stellvertretender Bürgermeister und Gemeindeabstimmungsausschussvorsitzender, verkündete nach mehrmaliger Auszählung das vorläufige amtliche Endergebnis: Für die weitere Planung der PV-Anlage stimmten 151 Bürger, was 39 Prozent entspricht. Für den zweijährigen Stopp der Planungen votierten 236 Bürger, also 61 Prozent.

Eindeutiges Votum beim PV-Bürgerentscheid

„Das war ein eindeutiges Votum“, sagt Bürgermeister Dirk Wacker, der auch Besitzer einer Teilfläche ist. „Ich finde das schade, vor allem für die Gemeinde und ihre Bürger, die zum Beispiel nicht nur billigen, CO2-neutralen Strom bekommen hätten, sondern auch ein Beispiel für andere gegeben hätten.“

Erfreut zeigte sich Michael Diener, Initiator der Abstimmung: „Ich hätte nicht mit so einem eindeutigen Ergebnis gerechnet, bin aber zufrieden für die ganze Gemeinde.“

Firma aus Hamburg will an A20 PV-Anlage bauen

Nördlich der Autobahn 20 will die Hamburger Enerparc AG auf zehn Hektar links und rechts vom Wohlredder 46.000 Solarpaneele aufstellen für die Stromproduktion. Bisher wird die Fläche für Ackerbau genutzt.

Die Gemeindevertretung ist für das Projekt, hatte mit den Planungen begonnen und die dafür nötigen Aufstellungsbeschlüsse für den Bebauungs- und den Flächennutzungsplan gefasst. Die geänderten Pläne sind die Voraussetzung dafür, dass dort Photovoltaik-Anlagen gebaut werden dürfen. Diese Beschlüsse wollten die Gegner des Projekts aufheben lassen.

Gegner und Befürworter mit Argumenten zu Photovoltaik

Deshalb hatten die Geschendorfer am 26. September eine kompliziert klingende Frage zu beantworten: „Sind Sie dafür, die in der Gemeinde Geschendorf im Parallelverfahren beschlossenen Aufstellungsbeschlüsse zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 7 „Flächen nördlich der A 20 sowie westlich und östlich des Wohlredder – Photovoltaik-Freilandanlage“ aufzuheben?“

Die Kritiker des Solarparks in Geschendorf störten sich unter anderem an der optischen Veränderung der Landschaft durch PV-Anlagen, die derzeit an vielen Orten geplant sind – unter anderem auch in Strukdorf und Pronstorf. Sie stellten den Standort infrage und zweifelten am wirtschaftlichen Gewinn für die Gemeinde.

Auch in Pronstorf folgt Bürgerentscheid zu PV-Anlage

Die Gemeindevertretung begründete die Planungen vor allem mit der Energiewende und dem steigenden Strombedarf aus regenerativen Quellen. Auch sollte eine bisher intensiv genutzte Ackerfläche in Grünland umgewandelt werden mit Blühstreifen und Lebensraum für Bodenbrüter und Kleinsäuger.

Auch bei den Nachbarn in Pronstorf soll demnächst über eine geplante PV-Anlage von Enerparc abgestimmt werden, dort sind Solarmodule auf 86 Hektar Fläche geplant. Ein Bürgerbegehren gegen die Planung war bereits erfolgreich. Der Termin für den nun folgenden Bürgerentscheid muss die Gemeindevertretung noch beschließen, laut Amtsverwaltung ist Sonntag, der 5. Dezember, im Gespräch.

Von Gerrit Sponholz und Klaus J. Harm