Kaltenkirchen

Was ist nur mit der Kaltenkirchener CDU los? Vor einer Woche noch lehnte sie die Einstellung eines Klimamanagers für die Stadt strikt ab, um wenige Tage später bei der Sitzung des Hauptausschusses den Weg für diese zusätzliche Stelle in der Verwaltung frei zu machen. Die Fraktion habe kurzfristig getagt und so entschieden, „weil das Thema uns unter den Nägeln brennt“, sagte Christdemokrat Dieter Bracke, der stellvertretende Bürgermeister. Und sein Parteifreund, Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe, meinte, dass man etwas fürs Klima tun müsse, „auch für Kaltenkirchen“.

Herausforderungen des Klimawandels entgegentreten

Das fordern SPD, Pro Kaki und Linke schon lange, sprachen sich deshalb weit vor der CDU für einen Klimamanager aus, wiederholten ihre Argumente deshalb auch bei der Hauptausschusssitzung. „Es reicht nicht, dass die Bevölkerung nur sensibilisiert wird, sondern diese Stelle ist dringend erforderlich, damit auch in Kaltenkirchen den Herausforderungen des fortschreitenden Klimawandels nachhaltig entgegengetreten werden kann“, so SPD-Fraktionschefin Susanne Steenbuck,

Und dazu bedürfe es einer Fachkraft. Für den Pro-Kaki-Fraktionsvorsitzenden Reinhard Bundschuh ist Klimaschutz auch für Kaltenkirchen ein zentrales Thema. „Erfolg dabei ist die Summe vieler Dinge. Es kommt auf das Verhalten aller an. Wir sind dabei ein Rädchen im ganzen System“, sagte er und spielte dabei auf Aussagen von AfD-Fraktionschef Julian Flak an, der den Klimamanager für völlig überflüssig hält.

AfD hält Einstellung eines Klimamanagers für Größenwahn

Was Kaltenkirchen vorhabe, sei „von Größenwahn geprägt“, meinte Flak und sprach vom „Verbrennen städtischen Geldes“. Ein Klimamanager bringe mit Blick auf die Welt rein gar nichts, wenn man sehe, dass in China 280 Kohlekraftwerke geplant seien. „Da können wir hier in Kaltenkirchen nicht gegensteuern.“

Auch die FDP lehnte den Klimamanager ab. So ein Mitarbeiter werde nicht gebraucht, meinten die Liberalen. FDP-Fraktionschefin Katharina Loedige argumentierte, dass man sich auch der Fachkompetenz der Kreisverwaltung in diesem Bereich bedienen könne. Ihr Parteifreund Eberhard Bohn war der Ansicht, dass so ein Mitarbeiter nicht genug zu tun habe.

Bürgermeister Hanno Krause begrüßt die zusätzliche Stelle

Bürgermeister Hanno Krause begrüßte dagegen die Entscheidung des Hauptausschusses, die Klimamanager-Stelle zu schaffen. „Wir brauchen diese Position, auch für die Erarbeitung eines Klimakonzeptes und weiterer Aufgaben. Das können wir mit unserem jetzigen Personal nicht leisten.“

Günstig ist eine solche Stelle nicht. Ein Klimamanager schlägt mit rund 80.000 Euro im Jahr zu Buche. Allerdings werden über die Richtlinien des Bundesumweltministeriums in den ersten zwei Jahren 70 Prozent der Kosten gefördert. In den drei Jahren danach liegen diese Zuwendungen bei 40 Prozent. Deshalb wird diese Stelle auch erst einmal auf fünf Jahre befristet, „damit auch ein Arbeitsdruck reinkommt“, so der Bürgermeister.

Die endgültige Entscheidung über den Klimamanager fällt zwar erst die Stadtvertretung bei ihrer nächsten Sitzung, doch die wird nach den Erklärungen der Fraktionen auf keinen Fall anders als die des Hauptausschusses ausfallen.