Bad Segeberg

Schon vor den Sommerferien waren die Grundschulen in der Stadt aufgerufen gewesen, sich Gedanken über den Klimaschutz zu machen. Jetzt im Herbst hatte Bad Segebergs Klimamanager Ben Colin Matthies die weiterführenden Schulen dazu aufgerufen. Als Lohn winkten Kinogutscheine, kleinere Geldgewinne, Urkunden und Bücher.

In Workshops machten sich Kinder und Jugendliche teils klassenübergreifend zwei Tage lang Gedanken darüber, was an ihrer Schule konkret gemacht werden könnte. Da waren Matilda Henke aus Todesfelde und Tom Linau aus Bad Segeberg von der Dahlmannschule, die sich als „Garten-AG“ eine intensivere Bepflanzung des Außenbereichs, zum Beispiel am Teich, vorstellen konnten und hierzu auch ein Modell in einem Pappkarton mitgebracht hatten.

Jamy Kapelle aus der 8b der Dahlmannschule ließ die Kirchstraße im Wasser versinken und fragte provokant: „Rettet Segeberg und die Welt - oder wollt Ihr schwimmen?" Quelle: Klaus J. Harm

Auch die Ausstattung der Klassenräume mit Pflanzen konnte man sich an der Dahlmannschule vorstellen, hatte man doch herausgefunden, dass dadurch die Leistung der Schülerschaft um rund 15 Prozent steige.

Photovoltaik aufs Dach vom STG

Beim Städtischen Gymnasium hingegen hatten Teilnehmende sich Gedanken über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gemacht, um die Klassen klimaneutral mit Strom zu versorgen. Praktisch, weil Schule ja meist am Tag stattfindet, wenn die Sonne scheint. Eine andere Arbeitsgruppe hatte vorgeschlagen, in den Klassenräumen Abfalleimer zur Mülltrennung aufzustellen, weil dort bis heute alles, von Papier bis Bio, im Restmüll landet.

Der zweite Teil der Aufgabe, die der Klimaschutzmanager den Schülerinnen und Schülern gestellt hatte, war der Entwurf eines Plakats und eines Logos, das als Motto für die jeweilige Schule gelten konnte.

Jana Wenzel vom Städtischen Gymnasium hofft „auf eine heile Erde“ und gewann den ersten Preis mit ihrem Logo. Quelle: Klaus J. Harm

Den Platz für das zweitbeste Logo erhielt Maila Emilie Hertel von der 5e des Städtischen Gymnasiums. Sie präsentierte ein Logo mit dem Titel: „Macht die Umwelt nicht zur Unwelt“. Den ersten Platz bekam ebenfalls eine Arbeitsgruppe des STG zuerkannt. Jana Wenzel aus der 5d präsentierte das Bild eines zerrissenen Erdballs und hoffte dabei „auf eine heile Erde“.

Plakate am eindrucksvollsten

Waren die Logos schon eindrucksvoll, zeigten die Plakate künstlerisches Niveau. Auf dem dritten Platz landete hier Madita Seeckt von der 8b der Dahlmannschule mit einem Aquarell, das die Wahrzeichen Segebergs in einer blauen Wasserwelt zeigte. „Wollt Ihr das?“, war die Frage an die Zuschauer.

Madita Seeckt stellte die Frage: „Wollt Ihr das?" Quelle: Klaus J. Harm

In die gleiche Richtung ging das Plakat, das Jamy Kapelle ebenfalls für die Dahlmannschule zeigte und das den zweiten Platz erzielte. In ein Foto der Kirchstraße wurde ein meterhoher Wasserspiegel hineinkopiert, und der Satz „Rettet Segeberg oder wollt Ihr schwimmen?“ zeigte die Alternativen drastisch auf.

Lesen Sie auch Gedanken zum Klimaschutz als Buch vorgelegt

Den ersten Platz allerdings konnte Anna Rieke von der 12a der Gemeinschaftsschule am Burgfeld präsentieren. Oben qualmende Schornsteine, unten Fische im Meer, die Müll fressen, dazwischen der Mensch. „Denk mit“, lautet der eindeutige Appell an den Betrachter.

„Denkt mit!", forderte Anna Rieke von der Schule am Burgfeld. Quelle: Klaus J. Harm

Über 70 Einsendungen hatte es insgesamt gegeben, Ben Colin Matthies möchte sie zu einer Ausstellung im Wort-Ort zusammenstellen und sie in nächster Zeit der Öffentlichkeit präsentieren. Er dankte Schülern und Lehrern für die Zusammenarbeit und freute sich über das Engagement der jungen Leute.