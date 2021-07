Borstel

Professor Christoph Lange steht vor den Trümmern seines Lebenswerks. So fühle es sich für den 59-jährigen Mediziner jedenfalls an. Ende des Jahres schließt die Klinik Borstel ihre Türen und wird abgewickelt.

Seit 20 Jahren arbeitet Lange in der Fachklinik Borstel, zuerst als Assistenzarzt, später als Oberarzt und seit 2017 als Chefarzt und Medizinischer Direktor. „Gemeinsam mit einem herausragenden Team habe ich die klinische Tuberkuloseforschung hier aufgebaut. Dass das jetzt an diesem Standort zu Ende geht, ist für uns alle bitter“, sagt er: „Aber das sind auch die Zeichen der Zeit, eine kleine Klinik wie unsere ist nicht mehr zeitgemäß.“

Forschung hier, Versorgung dort

Die Entscheidung ist gefallen, die Klinik fährt ein jährliches Defizit zwischen einer und anderthalb Millionen Euro ein. Das Land hat nicht mehr genug Geld, um die kleine Lungenfachklinik zu erhalten. „Eine grundsätzliche Fehlentscheidung war es, jeweils in hoher zweistelliger Millionenhöhe in Großhansdorf eine neue Lungenklinik zu bauen und in Borstel neue Forschungslabore. Besser wäre es gewesen, beides an einem Ort zu planen. Forschung hier, Versorgung dort, zusammen wäre es viel besser. Und jetzt fehlen die finanziellen Mittel, die Klinik Borstel zu erhalten“, sagt Lange.

Für die Defizite seien mehrere Punkte verantwortlich, erklärt der Medizinische Direktor: Da wäre zum einen die Notfallpauschale, die kleine Krankenhäuser zahlen müssen, wenn sie keine Notfallstation vorhalten können. „Von diesem Abschlag allein könnten wir zwei Ärzte bezahlen“, so Lange. Dann betreibt die Klinik eine eigene Küche, die bei 80 Patienten nicht wirtschaftlich geführt werden könne. Und ganz besonders ins Geld gehe das Fremdpersonal, also Pflegekräfte, die über einen Makler bestellt werden, weil es so schwer sei, festes Personal zu akquirieren. „Eine Pflegekraft kostet dann insgesamt so viel wie ein Oberarzt“, erklärt Lange.

Mediziner weltweit holen sich Rat in Borstel

Neben der stationären Abteilung beherbergt die Klinik auch noch eine Ambulanz mit rund 4000 Patienten jährlich, eine onkologische Tagesklinik und ein Schlaflabor. Dass kleine Kliniken heute nicht mehr wirtschaftlich sind, das verstehe Lange. „Um bestehen zu können, braucht es einen starken Partner.“ Außerdem, so der Chefarzt, gebe es genug Lungenkliniken in Schleswig-Holstein. Ihm geht es noch um etwas anderes: die Tuberkulose-Station. Denn die sei einmalig in Deutschland.

„Wir genießen einen europaweiten Ruf, weil wir hier teils schwerkranke Tuberkulose-Patienten versorgen, vor allem auch antibiotikaresistente Fälle.“ Mehr als 1000 Konsile per Telefon führen er und seine Mitarbeiter im Jahr. „Das ist ein kostenloser Service deutschlandweit. Einige Kollegen sind entsetzt darüber, dass wir schließen müssen“, sagt Lange. Mediziner aus der ganzen Welt holen sich Rat und profitieren von den klinischen Forschungen in Borstel. „Wir hoffen, dass es an anderer Stelle erfolgreich weitergeht“, sagt Prof. Lange. Ihm ist es wichtig, sich bei allen Mitarbeitenden für den gemeinsamen Weg in Borstel zu bedanken.

Noch keine Lösung für Tuberkulose-Patienten

Doch für die jährlich 170 Tuberkulose-Patienten gibt es noch keine Lösung. Einige der Patienten müssen ein Jahr oder länger in der Klinik bleiben. Diese Lungenkrankheit ist gefährlich und hoch ansteckend. „Hier gibt es für diese Patienten hohe Heilungschancen.“ Die meisten der Patienten seien Migranten. „Die gehen irgendwann unter, es gibt noch keinen Plan, wie sie künftig versorgt werden“, sagt Lange. Da Großhansdorf eine Kooperation abgelehnt hat, gibt es nun die Entscheidung, eine Leibniz-Lungenklinik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel aufzubauen. Dort ist eine neue pneumologische Station geplant, aber die Versorgung der komplizierten Tuberkulose-Patienten ist dort bislang nicht gesichert. Die Segeberger Kliniken haben ebenfalls angekündigt, nach der Schließung der Klinik in Borstel eine Pneumologie aufbauen zu wollen. Von dort habe es Signale gegeben, auch in Sachen Tuberkulose mit dem Forschungszentrum Borstel zusammenarbeiten zu wollen.

Mit der klinischen Forschung auf dem Gebiet der Tuberkulose haben Lange und sein Team einen großen Anteil am wissenschaftlichen Erfolg des Zentrums. Er leitet auch die klinische Infrastruktur im Deutschen Zentrum für Infektiologie (DZIF) und möchte mit seinem Team diese Arbeit zusammen mit den Partnern auf dem Campus in Borstel auch gerne fortführen.

Lange ist in erster Linie Arzt und Kliniker

220 Mitarbeiter hat die Klinik, 80 davon arbeiten in Vollzeit. Für sie gibt es das Angebot, in Kiel oder Lübeck an den Unikliniken weiter beschäftigt zu werden. „Aber die meisten wohnen hier in der Region“, so Lange. Gerade sei vom Betriebsrat eine Umfrage gestartet worden, wer denn den Fahrweg auf sich nehmen würde. „Es hatten sich zwei von 220 gemeldet.“ Es sei zu erwarten, dass viele Mitarbeiter zu den Segeberger Kliniken und anderen Krankenhäusern in der Umgebung wechseln.

Für Professor Christoph Lange ist der berufliche Weg ebenfalls erstmal offen. Er ist zwar Wissenschaftler und hat am UKSH in Lübeck ein Professur, aber in erster Linie sieht er sich als Kliniker und Arzt. Er würde gerne weiterhin Patienten behandeln, vor allem jene mit Tuberkulose. Gerade erst hat seine Forschergruppe 2,6 Millionen Euro aus EU-Geldern erhalten, um weiterhin an Tuberkulose zu forschen. Das sind die höchsten Fördermittel, die Lange je in Borstel erhalten hat – und das kurz vor der Klinikschließung. „Tod auf dem Gipfel“, nennt Lange seine Situation.