Um 5.03 Uhr am Neujahrsmorgen kam die kleine Aria Victoria zur Welt. Sie ist damit das erste Baby, das im neuen Jahr in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg geboren wurde. Die Silvesterparty fand für die Eltern in der Geburtsstation statt, wo sie mit den Hebammen um Mitternacht mit Sekt anstießen.