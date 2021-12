Mitten in der Hochzeit der Pandemie ist jetzt die Klinik in Borstel endgültig geschlossen worden. Die kleine Spezialklinik für Lungenkrankheiten, in der vor allem Patienten mit Tuberkulose behandelt wurden, ist nach 72 Jahren Geschichte. Was bleibt? Eine Ambulanz mit sechs Mitarbeitern. Auch das Corona-Testzentrum schließt diese Woche.