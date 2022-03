Bad Bramstedt

Das Klinikum Bad Bramstedt möchte einigen ukrainischen Geflüchteten helfen und stellt 30 Zimmer im Reha-Bereich als Unterbringung zur Verfügung. „Damit hätten die Menschen erst einmal ein Dach über dem Kopf und könnten verpflegt und bei medizinischen Fragen versorgt werden“, sagt Jens Ritter, Geschäftsführer des Klinikums. Derzeit bemühen sich viele Kommunen im Kreis Segeberg um Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten – und sind dankbar für jedes Angebot.

Die Idee sei entstanden, weil Klinikum-Mitarbeitende private Anfragen aus der Ukraine zu Unterbringungsmöglichkeiten erhalten hatten. „Eine Chefärztin bei uns stammt aus der Ukraine und die Ehefrau unseres Medizintechnikers auch“, erzählt Ritter. Diese konnten ihre Bekannten und Verwandten privat unterbringen. „Da es aber so viele Geflüchtete gibt und geben wird, haben wir dann spontan überlegt, auch hier einige unterzubringen.“ 30 Zimmer in den Häusern I und J stünden frei. „Wir sind immer noch nicht voll belegt, was auch etwas mit der Pandemie zu tun hat“, erklärt Ritter den Leerstand.

Geflüchtete können auch beruflich integriert werden

Bei den Zimmern handelt es sich zwar um Ein-Bett-Zimmer, die aber Zustellbetten bekommen können. So könnten Mütter mit ihren Kindern in den Zimmern schlafen. „Das Gute bei uns ist die vorhandene Infrastruktur. Alle können mit Essen und Trinken versorgt werden und auch medizinisch, wenn der Bedarf da ist“, so Ritter. Er könne sich sogar vorstellen, in den Seminarräumen Deutschkurse anzubieten. „Wir wissen ja noch nicht, ob die Menschen dauerhaft in Deutschland bleiben oder nur vorübergehend.“

In Haus J des Klinikums könnten ukrainische Geflüchtete in Reha-Zimmern unterkommen. Quelle: privat

Kümmern würden sich Klinikum-Mitarbeitende mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen. „Wir haben eine Dolmetscher-Liste, die wir dann aktivieren würden.“ Außerdem, so Ritter, könnten die Geflüchteten auch in einige Arbeitsprozesse eingebunden werden, wenn sie es wollen. „Damit sie nicht nur herumsitzen müssen, könnten sie bei uns auch in Aushilfstätigkeiten integriert werden“, sagt der Geschäftsführer. In jedem Fall bestehe auch im Klinikum viel Hilfsbereitschaft.

Die Stadtverwaltung sei bereits informiert über das Angebot des Klinikums. Wann es soweit sein wird, dass die ersten Geflüchteten von den Landesunterkünften aus verteilt werden, ist noch nicht sicher. „Wir stehen bereit, die Zimmer sind da“, sagt Ritter.