Kaltenkirchen

Klar, es geht hier „nur“ um die Änderung eines Flächennutzungsplans, wie auf der Einwohnerversammlung mehrfach von Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause betont wurde. Leider hat er nicht wahrgenommen – ob bewusst oder unbewusst –, worum es vielen der Anwesenden eigentlich ging: Sie wollten eine Richtungsweisung, eine Vision für ihre Stadt. Denn was die Gegner des potenziellen Baugebiets am Wiesendamm auf keinen Fall wollen, ist ein weiteres großes Eigenheim-Wohngebiet, an dem sich private Investoren eine goldene Nase verdienen – und diese begehrten Grundstücke dann auch noch an Ortsfremde veräußert werden. Doch auf vorgetragene alternative Ideen, wie genossenschaftliches Bauen oder gar eine Tiny House-Siedlung (beides nachhaltiger und klimafreundlicher), wurde nicht eingegangen. Das sei Sache der B-Planung. Ein Versprechen, Kaltenkirchener beim Grundstückserwerb zu bevorzugen, wollte er ebenfalls nicht geben, weil das in der Hand der Investoren liege. Damit wurde Eines jedenfalls nicht gewonnen: Das Vertrauen der Gegner. Die Chance, die Versammlung als Möglichkeit zu nutzen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Visionen zu entwickeln, wurde vertan. Ein Bürgerentscheid wird dann wohl am Ende die Richtung weisen.