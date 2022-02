Bad Segeberg

Die Trave-Schule kann vorerst keine Hilfe von lokalen Bildungspolitikern und der Kreisverwaltung erwarten beim geplanten A20-Bau direkt an der Schule. Der Kreis will abwarten, der Fachausschuss fühlt sich nicht zuständig, auf die Planung der neuen Autobahntrasse einzuwirken. Im aktuellen Entwurf verläuft die A20 nur wenige Meter am Schulgelände vorbei. Dabei gäbe es technische Lösungen. Stattdessen wird die Verlegung der Trave-Schule ins Gespräch gebracht.

Autobahn 20 direkt an der Trave-Schule in Bad Segeberg geplant

Zum Schutz von seltenen Kalktuffquellen im Travetal soll die künftige A20 etwas nach Norden verschoben werden, dichter an die Stadt Bad Segeberg heran. Das führt dazu, dass die Trasse nur noch wenige Meter am Grundstück der Trave-Schule vorbeiführt. Für den Lärmschutz ist im Entwurf eine 7,50 Meter hohe Lärmschutzwand vorgesehen. Vorher sollte die Autobahn etwa 40 Meter entfernt verlaufen. Ein vorgesehener Lärmschutzwall passt nicht mehr zwischen A20 und Schule.

Inakzeptabel finden das die Grünen im Kreistag und brachten das Thema im Bildungsausschuss ein am Dienstag. Der Kreis Segeberg ist Träger der Trave-Schule mit etwa 110 Schülern. Er will demnächst Millionen in die Erweiterung von Klassenräumen investieren, weil der Platzbedarf im Förderzentrum stetig steigt.

„Das Lernumfeld wird massiv verschlechtert“, warnte Arne Hansen, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, in der Onlinesitzung. Frühzeitig sollten die Politiker nun auf die Planung einwirken, um für die Schule Verbesserungen zu erwirken, drängte Hansen mehrfach. Neben der Lärmbelastung seien vor allem Luftschadstoffe ein großes Problem für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte, die sich täglich acht Stunden lang dort aufhielten.

Kreisplanung: Travetal-Schutz hat Vorrang vor Trave-Schule

„Lernen bei offenem Fenster ist nicht mehr möglich, wenn dort 30.000 Fahrzeuge am Tag vorbeifahren“, sagt Arne Hansen. Der Kreis als Schulträger habe eine Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Kinder.

Die Kreisverwaltung zeigt derzeit kein Interesse daran, schon jetzt für die Schule in die neue Planung einzugreifen. In einer Stellungnahme von Kreisplaner Frank Hartmann wird auf einen „sehr schmalen Korridor“ hingewiesen für die mögliche A20 Trasse zwischen dem EU-Naturschutzgebiet Travetal (FFH-Gebiet) und der Schule.

Geplanter Trassenverlauf der A 20 | Quelle: LINA SCHLAPKOHL

Es gebe „keinen Spielraum“. Das FFH-Gebiet habe Vorrang vor der Schule, resümiert Hartmann. Nur mit dem Verzicht der Autobahn könnte beiden schutzwürdigen Interessen gleichermaßen Rechnung getragen werden, heißt es von der Kreisverwaltung. Das aber stünde gegen bestehende Kreistagsbeschlüsse für die A20.

Zudem gebe es bisher keine Untersuchungen über mögliche Lärm- und Luftbelastungen im Bereich der Schule. Wenn alle Unterlagen vorliegen, werde es ein Beteiligungsverfahren geben, an dem sich auch der Kreis beteiligen werde. Torben Wenzel vom Kreis beteuerte, dass das Thema beim Kreis angekommen sei und die Interessen der Schüler und Lehrer wahrgenommen werden im Planungsverfahren.

Grüne: Kinder- und Naturschutz gegeneinander ausgespielt

„Die Rhetorik von Herrn Hartmann ist erschreckend“, sagte Dr. Christine Künzel, bürgerliches Ausschussmitglied der Grünen. „Naturschutz und Kinderschutz werden gegeneinander ausgespielt.“ Nicht die Autobahn sei das Problem, sondern die Schule oder der Naturschutz. „Wir sind verantwortlich für die Schule.“

„Wir sind uns sicher alle einig, dass die Schüler und Lehrer geschützt werden müssen“, sagte CDU-Fraktionsmitglied Christian Mann. Nur, wenn gewisse Emissionswerte eingehalten werden, sei die Trasse genehmigungsfähig. Es sei der richtige Weg, sich im offiziellen Beteiligungsverfahren zu äußern. Eine Zuständigkeit des Bildungsausschusses sah er nicht. Auch Ausschussvorsitzender Joachim Brunkhorst (CDU) sprach sich für eine Beteiligung im offiziellen Verfahren aus. Dieses wird Ende 2022/Anfang 2023 erwartet.

SPD: Trave-Schule ist der A20 im Weg – Verlegung in die Stadt?

Alexander Wagner (SPD) stellte den Standort der Trave-Schule infrage. „Wir stellen seit Jahren fest, dass das Grundstück ausgelutscht ist.“ Nun würden die letzten Quadratmeter für zusätzliche Klassenräume verbaut. „Der Standort ist eigentlich ungeeignet für die Schule“, sagte Wagner und sprach aus, was viele offenbar denken: „Die Schule steht der A20 im Weg.“

Man solle sich ernsthaft Gedanken machen, die Schule in die Stadt zu verlegen. Heute würde man das Förderzentrum wohl kaum an den Stadtrand bauen wie es in den 1970ern beschlossen wurde, so Wagner. „Nur das Klärwerk ist noch weiter weg vom Stadtzentrum.“

Vielleicht sei es möglich, einen Deal zu schließen: Mittel für den Neubau der Trave-Schule gegen die Trasse, sagte Christine Künzel. Diesen Kompromiss könnte sie sich vorstellen.

Eine Empfehlung an die Kreisverwaltung, sich frühzeitig in die Planung einzuschalten, wurde nicht gefasst. Hansen sah keine Chance für eine Mehrheit, zog einen entsprechenden Antrag zurück. Selbst sein Vorschlag, die A20-Planung als mögliche Auswirkung für die Trave-Schule in den aktuellen Schulentwicklungsplan zu schreiben, wurde abgelehnt gegen die Stimmen der Grünen.

Konflikt Trave-Schule und A20 wird weiter diskutiert

„Die Reflexe sind bewährt“, kommentierte Hansen nach der Sitzung. Er hätte sich von den Bildungspolitikern im Kreis trotzdem mehr erwartet. Selbst auf Landesebene hätten Politiker verschiedener Parteien mehr Verständnis für die Lage der Trave-Schule gezeigt und die A20-Planung kritisiert.

Es gehe darum, das Beste für die Trave-Schule zu bewirken, dafür müsse man nicht gegen die A20 sein, so Hansen. „Es gibt technische Lösungen“, sagt Hansen. Mit einer Einhausung der Autobahn im Travetal etwa könnte die Schadstoffbelastung verhindert werden. Solche Forderungen müssten frühzeitig erfolgen, nicht erst im offiziellen Beteiligungsverfahren in einem Jahr. Dann sei es erfahrungsgemäß zu spät.

Auch die Überlegung eines Schulneubaus an anderer Stelle im Gegenzug für die Autobahn wäre ein Punkt, der jetzt verhandelt werden müsste, verdeutlicht Hansen. Auch wenn er persönlich dagegen sei. Aufgeben will der Grünen-Fraktionschef aber nicht. „Den Hinweis der CDU, dass das Thema in den Umweltausschuss gehört, nehme ich gerne auf.“ Dort ist Hansen selbst Vorsitzender. Einen entsprechenden Antrag bereitet er bereits vor.