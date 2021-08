Bad Bramstedt

Darf der Hauptausschuss der Bürgermeisterin vorschreiben, wie lange sie im Rathaus arbeiten muss? Ist es einer Bürgermeisterin erlaubt, den Geburtstag ihres Kindes einer kurzfristig angesetzten Ausschusssitzung vorzuziehen? Darf die Politik Einfluss nehmen auf die Priorisierung von Terminen der Bürgermeisterin? Die Fraktionen der CDU, FDP und Grünen hatten viele Fragen – und diese ließen sie sich jüngst in Bad Segeberg von einem Mitarbeiter der Kommunalaufsicht beantworten.

Kommunalaufsicht klärte Politik auf

Das Ergebnis dieses Gesprächstermins war Thema auf der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend. Und das war ernüchternd – zumindest für die Fragesteller. Denn laut Protokoll, das von Uwe Stamer, Mitarbeiter der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg, zusammengestellt worden war, hatte die Bürgermeisterin sich in keiner Weise rechtlich falsch verhalten. Die Vorwürfe ihr gegenüber – vor allem, dass sie selbst entscheidet, wo sie sich wann aufhält – waren haltlos. Das mussten CDU-Fraktionssprecher Volker Wrage, sein Stellvertreter Stefan Brumm (auch Hauptausschussvorsitzender), Cornelia Schönau-Sawade (Grüne) und Dennis Schröder (FDP) zähneknirschend hinnehmen. Das Protokoll ist öffentlich einsehbar auf der Homepage der Stadt (https://ratsinfoservice.de/ris/badbramstedt).

Statt Ausschuss Geburtstag mit Sohn gefeiert

Was führte zu diesem Schritt? Im Mai wollte der Hauptausschuss den finanziellen Handlungsspielraum der Bürgermeisterin einschränken. Sie hatte einen freiberuflichen Wirtschaftsberater beauftragt, den Gewerbepark Auenland zu entwickeln, ohne sich zuvor mit den Stadtverordneten darüber abzustimmen. Das sollte auf einer außerordentlichen Hauptausschusssitzung geschehen. Der Hauptausschussvorsitzende Stefan Brumm verschickte am 3. Mai eine Einladung für den 7. Mai, einen Freitag. Doch Verena Jeske sagte ihre Teilnahme ab. Grund: Ihr Sohn feiere an diesem Tag und Abend Geburtstag. Sie übergab ihrem Stellvertreter Brumm aber eine schriftliche Stellungnahme. Mit fünf zu zwei Stimmen beschloss das Gremium dann, dass die Bürgermeisterin aus ihrem Verfügungsetat künftig nur noch 10.000 Euro im Jahr für die Beschäftigung freiberuflicher Berater ausgeben darf.

Teilnahme der Bürgermeisterin war Affront

Für ihre Absage auf Grund des Geburtstages hatten weder CDU, FDP noch Grüne Verständnis. Es war wohl der berühmte Tropfen, der das Fass für die drei Fraktionen zum Überlaufen brachte. Um die Sachlage zu klären – „darf sie das?“ – hatte die SPD-Fraktion dann vorgeschlagen, jemanden von der Kommunalaufsicht in den Hauptausschuss einzuladen. Die Kommunalaufsicht wollte dann aber lieber ein Gespräch in kleinem Rahmen in Bad Segeberg führen. Hauptausschussvorsitzender Brumm wollte die Anzahl der Teilnehmer auf drei bis vier Leute begrenzen und hatte die Bürgermeisterin nicht dazu eingeladen. Diese ließ es sich aber nehmen, auch uneingeladen an dem Termin teilzunehmen.

Das erzürnte Brumm sehr, wie er auch noch mal auf der jüngsten Sitzung betonte: „Die Bürgermeisterin hat sich darüber hinweggesetzt, das empfinde ich als Affront, darüber war ich sehr verärgert.“ Jeske entgegnete, dass sie erwartet habe, dass wenigsten eine Person aus der Verwaltung zu dem Termin eingeladen werde. „Es ging ja um Fragen, die auch die Verwaltung betreffen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Politik äußerte sich über die Länge ihres Rocks

Die Bürgermeisterin nutzte die Sitzung auch, um sich mal richtig Luft zu machen. Besonders dreist habe sie die Frage empfunden, inwieweit die Politik sie zur Anwesenheit im Rathaus verpflichten kann. „Kann sie nämlich nicht“, so Jeske. Und sie holte noch weiter aus: „Seitdem ich hier Bürgermeisterin bin, habe ich das Gefühl, dass ich gehandicapt bin, weil ich als Frau und Mutter in einer Führungsposition bin.“ Das sei in ihrem vorherigen Berufsleben nie ein Thema gewesen und es überrasche sie, dass es in Bad Bramstedt diskutiert werden müsse. „Mir wurde auch zugetragen, dass sich Politikerinnen und Politiker zur Länge meines Rockes äußern.“ Außerdem sei ihr seitens der Politik ans Herz gelegt worden, dass sie sich mal kurz ganz klein machen sollte, wenn sie für die Büroleitung eine neue Stelle haben wolle.

Karin Steffen wütend über Wrages Äußerung

Jeske verteidigte auch ihre Entscheidung, damals ihre Teilnahme an besagter Sitzung zugunsten ihres Sohnes abgesagt zu haben. „Daraufhin erhielt ich eine Antwortmail, dass man sowieso nicht damit gerechnet habe, dass ich erscheine. Das klingt, als ob mir nicht geglaubt wurde. Das hat mich sehr enttäuscht.“

„Ich glaube nicht, dass man Ihnen den Job nicht zutraut, weil sie Frau und Mutter sind. Trotzdem sollte man in einer Führungsposition entscheiden, was wichtiger ist und private Termine hintenan stellen“, erklärte Volker Wrage. Diese Aussage haute SPD-Stadtverordnete Karin Steffen, selbst Mutter, fast aus den Socken: „Ich muss mich wirklich zusammenreißen, so wütend bin ich gerade. Es geht überhaupt nicht, dass die Politik verlangt, nicht den Geburtstag mit seinen Kindern verbringen zu dürfen und das Kind dann auf ein Elternteil verzichten muss.“

Stefan Brumm lässt nicht locker

„Wir sollten jetzt mal festhalten, dass der Bürgermeisterin nichts vorzuwerfen ist“, sagte SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf. „Damit bin ich auch zufrieden, das wäre ja sonst eine Katastrophe“, sagt Cornelia Schönau-Sawade. Stefan Brumm ließ jedoch nicht locker und fragte, ob man denn jetzt grundsätzlich von der Bürgermeisterin verlangen dürfte, dass sie immer zu den Ausschüssen erscheint. „Nein“, antwortete Jeske. Denn wie es auch die Kommunalaufsicht erklärt hatte, darf die Bürgermeisterin abwesend sein, wenn sie einen Stellvertreter schickt.

Handlungsspielraum bleibt eingeschränkt

Der Antrag der SPD, die Einschränkung des finanziellen Handlungsspielraums der Bürgermeisterin wieder zurückzunehmen, wurde an diesem Abend allerdings mit fünf zu zwei Stimmen abgelehnt. Und das, obwohl die Beauftragung des freiberuflichen Beraters laut Kommunalaufsicht rechtmäßig gewesen war.

Am Ende wurde erneut über die vor Wochen vorgeschlagene Mediation gesprochen. Denn wie Volker Wrage feststellte: „Wir haben daraus gelernt, dass die Bürgermeisterin in fast allen Punkten im Recht war. Aber damit ist noch nichts geheilt.“ Jeske berichtete, dass die Verwaltung schon auf der Suche nach einem Mediator oder einer Mediatorin sei. Auch sie sehe, dass es vor allem um fehlendes Vertrauen ihr gegenüber gehe: „Wir sind alle daran beteilig, da nehme ich mich nicht raus. Und wir sind es den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, gut zusammenzuarbeiten.“