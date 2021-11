Trostkonzert in Bad Segeberg - Segeberger Bachchor spendet Trost an Hinterbliebene in Coronazeit

Seit Ausbruch der Coronapandemie im Frühjahr 2020 waren Abschiede von geliebten Menschen oft nur unter harten Bedingungen möglich. Deshalb organisierten die Segeberger Kirchengemeinde und der Hospizverein nun ein Trostkonzert mit dem Bachchor in der Marienkirche – mit seelsorgerischer Begleitung.