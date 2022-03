Start in die Campingsaison: Am kommenden Wochenende findet die Wiegeaktion für Wohnwagen der Polizei in Elmenhorst und Elmshorn statt. Am Sonnabend, den 26. März, und Sonntag, den 27. März, können Wohnwagenbesitzer ihre Fahrzeuge kostenlos wiegen und sich von den Polizeibeamten beraten lassen.