Die Coronakrise schüttelt die Gastronomie und Hotelbranche weiter kräftig durch. Vereinzelt sagen Gäste geplante Feiern und Essen ab. Die Masse der Besucher sei aber geimpft, berichten viele Betreiber. Nur ab und zu gebe es Ärger mit Kunden, die weder geimpft, genesen oder getestet sind.

Etwas verflogen ist der große Optimismus von Lutz Frank, Betreiber des Restaurants am Ihlsee in Bad Segeberg und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Vor wenigen Tagen hatte er noch über gute Auslastungen gesprochen, viele Reservierungen, wenige Stornierungen und ausgebuchte Wochenenden und Weihnachtstage.

Neue Coronaregeln: 2G kommt für Dehoga zu spät

Nach der jüngsten Ankündigung der Landesregierung, dass ab Montag, 22. November, nur noch Genesene und Geimpfte bewirtet werden dürfen, hat sich die Lage geändert. „Es prasseln jetzt doch ein Teil Stornierungen ein, meistens, weil Ungeimpfte sonst dabei wären“, sagt Frank. Die 2G-Regelung kommt für ihn vier Wochen zu spät.

Gastronom und Dehoga-Kreisvorsitzender Lutz Frank: "Aufgrund der aktuellen Lage prasseln jetzt doch ein Teil Stornierungen ein." Quelle: Nadine Materne

Ähnliche Erfahrungen macht der Kaisersaal in Bad Bramstedt. Ein paar Feiern seien abgesagt worden, sagt Restaurantleiter Christopher Meyn. Das betreffe meist Gruppen älterer Menschen, etwa einen Kegelclub, einen 90. Geburtstag oder eine Seniorenfeier.

Bei Familienfeiern wären nicht alle gegen Coronavirus geimpft

Das Problem: „Von den Eingeladenen sind nicht immer alle geimpft. Dann müssten vielleicht jüngere Familienmitglieder, die ungeimpft sind, ausgeladen werden. Das wollten die Feiernden dann nicht.“

Meyn vermutet, diese Feiern würden sich dann in den privaten Raum verlagern. „Die allermeisten Gäste bei uns zeigen beim Betreten sofort ihren Impfausweis.“ Probleme mit einem Gast wegen der Coronaauflagen gebe es im Durchschnitt vielleicht einmal im Monat. Insgesamt, so Meyns Eindruck, laufe das sehr positiv.

Hoteldirektor in Bad Segeberg: „Unsere Gäste sind fast alle geimpft“

Für Hoteldirektor Guido Eschholz vom Vitalia Seehotel in Bad Segeberg, einem Tagungs-, Business- und Wellnesshotel, hat die neue 2G-Regel ab Montag keine Auswirkungen. „Unsere Gäste sind nahezu alle geimpft gewesen. Das ist echt super.“

Kürzlich habe es eine Tagung gegeben, mit 110 Teilnehmern. Nur ein oder zwei seien ohne Impfung gewesen. „Silvester ist ausgebucht, und auch bei den Karnevalsfeiern hat nicht einer storniert.“ Hamburg, sonst mit vielen Musicalgästen und Touristen, erlebe dagegen einen Einbruch von über 30 Prozent, sagt Eschholz.

Firma hat Feier abgesagt: Zu viele Ungeimpfte

Sorgen bereiten ihm aber die zunehmenden Coronazahlen. Er hält einen weiteren Lockdown durchaus für möglich. Beim letzten war der Hotelbetrieb weitergelaufen. Es gab die erlaubten berufsbedingten Übernachtungen, etwa für Soldaten im Hilfseinsatz.

Christine Teegen vom Hotel und Restaurant Teegen in Leezen: "98 Prozent unserer Gäste sind geimpft, die Hälfte auch schon zum dritten Mal.“ Quelle: Archiv

Sehr gut gebucht ist weiterhin das Hotel und Restaurant Teegen in Leezen. „98 Prozent unserer Gäste sind geimpft, die Hälfte auch schon zum dritten Mal“, sagt Christine Teegen. Nur eine Firma habe ihre Weihnachtsfeier abgesagt. Diese habe viele ausländische Arbeitskräfte, die ungeimpft seien.

Zuweilen seien manche Hotelgäste, meist aus den östlichen Gebieten, mit Testergebnissen gekommen, waren also nicht geimpft. Für diese Gruppe könnte es jetzt schwierig werden. Wie schwierig, muss noch die zu erwartende Landesverordnung zeigen.

Protesthaltung unter Nicht-Geimpften

Auch Uwe Heymann, Geschäftsführer des Hotels und Restaurants Dreiklang in Kaltenkirchen, hat nach der Ankündigung von 2G nur sehr wenige Stornierungen, und zugleich weitere Buchungen. „Fast alle unsere Gäste sind geimpft.“

Er müsse die nächsten Tage mal abwarten. Zwei Lockdowns habe er schon erlebt, im Frühjahr und im Herbst 2020. Er glaubt, dass die Nicht-Geimpften oft aus einer Protesthaltung heraus handeln.

Verwirrung um 2G und 3G

Eine ähnliche Erfahrung machte Christine Teegen aus Leezen. In einem Gespräch mit einem nicht-geimpften Hotelgast habe dieser, als es auf die Einschränkungen kam, trotzig gesagt: „Dann gehöre ich eben nicht mehr zu den Privilegierten, die arbeiten dürfen.“

Was allerdings wohl nicht ganz stimmt. „Die Teilnahme an beruflichen Veranstaltungen ist auch mit einem gültigen Coronatest möglich, im beruflichen Kontext gilt also die 3G-Regel“, teilte die Landesregierung mit. „Dies gilt auch für Angebote der beruflichen Bildung sowie für dienstliche Hotelübernachtungen.“