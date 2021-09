Kreis Segeberg

Ein buntes Programm für Kinder, Eltern und Fachkräfte mit Theater, Spielen, Vorträgen und Mitmachaktionen haben der Kreis Segeberg und Segeberger Einrichtungen für die Kinderschutzwochen von Freitag, 10. September, bis Freitag, 24. September zusammengestellt.

So wird die Waldbühne in Trappenkamp am Sonnabend, 11. September, ab 14 Uhr durch ein Konzert und Schauspiel für Familien wiederbelebt. Lieselotte Quetschkommode bietet lustige Kleinkunst. Dahinter steckt Astrid Hauke. Sie hat ein Konzept für ein Familien-Erlebnis-Konzert entwickelt, geeignet für Menschen ab drei Jahre.

Kinderschutz-Aktionen in Waldbühne und Gemeindebücherei

Speisen und Getränke werden nicht angeboten, können aber mitgebracht werden, teilte das veranstaltende AWO-Familienzentrum Pusteblume mit. Der Eintritt ist frei. Die allgemeinen Hygiene-Regeln seien zu beachten, am Platz kann der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden.

Auftakt für die elften Kinderschutzwochen ist am Freitag, 10. September, um 15 Uhr in Henstedt-Ulzburg: Die Aktion „Mobiler Platz der Kinderrechte macht Halt im Kreis Segeberg“ ist auf Initiative des Ortsvereins Henstedt-Ulzburg des Deutschen Kinderschutzbundes entstanden. Herzstück ist eine Litfaßsäule vor der Gemeindebücherei, die über Kinderrechte informiert und ein Bewusstsein dafür schaffen will, dass diese Rechte gewahrt werden müssen, teilte Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

Fotoaktionen zum Mitmachen

Zeitgleich startet eine Fotoaktion, bei der sich Besucher der Gemeindebücherei vor einer Fotowand fotografieren lassen können. Die Bilder werden vor Ort entwickelt und können mit Unterschrift und eigenen Gedanken zu den Kinderrechten an die Litfaßsäule gepinnt werden. So erhalten die Rechte ein eigenes Gesicht. Der „Mobile Platz der Kinderrechte“ steht bis zum Weltkindertag am Montag, 20. September, in der Gemeindebücherei.

Den Abschluss der Kinderschutzwochen bildet am Freitag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr die Online-Veranstaltung „Kinder schützen, fördern und beteiligen. Wie können Kinderrechte im Alltag für Kinder verwirklicht werden?“ mit Professor Jörg Maywald.

Puppentheater per Internet zu sehen

Ebenfalls online werden zwei Puppentheater-Stücke für Kinder von drei bis sechs Jahren per Zoom zu sehen sein: Am Sonntag, 12. September, heißt es um 11 Uhr: „Vorhang frei!“ für „Kasper und Drache Grünzacke“. Kasper und die Prinzessin wollen ins Kino gehen. Im Wald treffen sie auf den Drachen Grünzacke. Dieser hat ganz andere Pläne. Schaffen es die Kinder, den Drachen zu besiegen?

Am Sonntag, 19. September, schaut ab 11 Uhr „Der Froschkönig“ vorbei. Das Lieblingsspielzeug der Prinzessin fällt in den Brunnen. Nun hat der Froschkönig endlich die Möglichkeit, Freundschaft mit der Prinzessin zu schließen. Doch das ist gar nicht so einfach. Prinzessinnen haben ihren eigenen Kopf. Zum Glück gibt es noch den König Großherz. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail unter jugend@segeberg.de. Dort gibt es dann auch die Einwahldaten.

Elternsprechstunde auf dem Spielplatz

Eine Schnupperstunde für Bewegungstraining von Kindern von vier bis sechs Jahren gibt es am Dienstag, 14. September, ab 16 Uhr in der Turnhalle am Sommerland in Bad Bramstedt. Eine mobile Sprechstunde bietet das Diakonische Werk Altholstein am Mittwoch, 15. September, 15 bis 16 Uhr Kleinkindeltern auf dem Spielplatz Paustianring an sowie am Donnerstag, 23. September, von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Spielplatz am See in Bornhöved.

Räuberschätze können Kinder am Mittwoch, 15. September, in Wahlstedt ab 15.30 Uhr am evangelischen Gemeindezentrum suchen. Eine Ausstellung zu Jugendlichen und sexueller Gewalt ist am Freitag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr im WortOrt in Bad Segeberg zu sehen. Mehrere Vorträge im Kreisgebiet gibt es zu den Rechten von Kindern auf Bildung oder Gesundheit sowie zu den Folgen der Coronakrise.

Alle Aktionen in Kinderschutzwoche gratis

Alle Veranstaltungen und Aktionen sind kostenfrei. In der Regel müssen sich die Besucher anmelden. Das ganze Programm gibt es im Internet als Flyer unter www.segeberg.de.

„Mir ist es wichtig, dass Kinder im Kreis Segeberg gut aufwachsen können, dass sie alles vorfinden für eine gute Entwicklung und dass sie und ihre Familien sich gehört und gesehen fühlen“, sagt Landrat Jan Peter Schröder. Alle Kinder hätten einen Anspruch darauf, ernst genommen zu werden und dass sie mehr an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt werden müssten.

Landrat Schröder: Kinderrechte wahren und schützen

„Kinder sind besonders schutzbedürftig und sie haben eigene Rechte, die es zu berücksichtigen gilt. Das ist keine neue Erkenntnis“, sagte Schröder. „Trotzdem müssen Kinder oft erleben, dass ihre Rechte nicht gewahrt und sie nicht ausreichend gehört werden. Vor allem die Corona-Pandemie hat das nochmals verdeutlicht.“