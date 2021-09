Kreis Segeberg

Harry Beiersdorf ist voller Vorfreude für den Weihnachtsmarkt auf seinem Landgestüt in Traventhal. „Hauptsache, es geht wieder los!“ Wie auch andere Veranstalter in Pronstorf und Stocksee plant er nach der großen Corona-Pause 2020 nun wieder einen großen Markt. Andere Organisatoren im Kreis Segeberg machen in diesem Jahr Abstriche, überlegen noch oder haben abgesagt.

Schon Ende Oktober und Anfang November soll in Traventhal Weihnachtsstimmung aufkommen. An zwei Wochenenden hofft Beiersdorf auf „weit über 100 Stände“, gutes Wetter und gelockerte Corona-Regeln. „Die Aussteller buchen früher als sonst. Es liegt Optimismus in der Luft“, sagt Beiersdorf.

Möbel Kraft denkt noch über Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn nach

Ob Möbel Kraft den Weihnachtsmarkt und die Eislaufbahn wieder anbietet, „ist noch offen“, sagt Vorstand Günter Loose. „Wir haben ein ernst gemeintes Interesse, dass es stattfindet.“ Derzeit würden Gespräche geführt. Ob es klappe, sei „Kaffeesatzleserei“. Falls ja, wäre er von Freitag, 26. November, und bis zum Ende der Schulferien Anfang 2022 geöffnet.

Noch ist offen, ob es nicht doch einen Weihnachtsmarkt bei Möbel Kraft in Bad Segeberg gibt, dann auch wieder mit der Eislaufbahn. Quelle: Sönke Ehlers

Das Weihnachtsfest am Kalkberg in Bad Segeberg „Country goes Christmas“ wird es 2021 nicht geben, sagt Veranstalter Ingo Micheel von Creativevent. „Die Planungszeit ist, jetzt nachdem die Landesregierung ihre neue Corona-Landesverordnung veröffentlicht hat, einfach zu kurz, und ohnehin wäre zunächst die Zustimmung der Kalkberg GmbH einzuholen.“

Kein Weihnachtsmannwecken in Bad Segeberg

Für Veranstalter habe sich die Situation nicht entspannt, sagt Micheel. Es bleibe das Risiko, die Besucher, nicht motivieren zu können, das Zögern von Sponsoren und die Zurückhaltung der mobilen Gastronomie.

Der Weihnachtsmann in Bad Segeberg wird traditionell vor der Adventszeit mit lauten Rufen von hunderten Kindern aus seinem Sommerschlaf aufgeweckt. Doch 2021 fällt dieses Ereignis aus. Quelle: Matthias Ralf

Auch auf das Weihnachtsmannwecken zum Auftakt der Adventszeit müssen die Bad Segeberger verzichten. Schweren Herzens hat die „VR Bank zwischen den Meeren“ nach Gesprächen mit der Stadt abgesagt. „Das tut mir in der Seele weh“, sagt Geschäftsstellenleiter Thomas Nagel. Die Menschen würden in Coronazeiten zu dicht gedrängt vor dem VR-Gebäude stehen.

Erlebniswald Trappenkamp plant abgespeckte Weihnachtsfeste

Ob das Weihnachtsdorf in Wahlstedt in der Adventszeit aufgebaut wird, sei noch offen, sagt Bürgermeister Matthias Bonse. „Wir sind in der Diskussion.“

Lesen Sie auch Lübecker Weihnachtsmarkt soll 2021 in gewohntem Umfang stattfinden

Eine abgespeckte Version der Waldweihnacht plant der Erlebniswald Trappenkamp an einem oder mehreren Wochenenden im Dezember. Genaues stehe noch nicht fest, sagt Leiter Stephan Mense. Zielgruppe wären Kinder von vier bis zwölf Jahren – die ja ungeimpft seien. Um sie zu schützen, werde die Besucherzahl begrenzt, eine Anmeldung nötig sein.

Gut Pronstorf öffnet auf jeden Fall seinen Weihnachtsmarkt

Am Freitag, 19. November, öffnet der große Weihnachtsmarkt auf Gut Pronstorf. Tausende Besucher strömen dann bis 19. Dezember jeweils von Freitag bis Sonntag zu den über 100 Ausstellern oder dem Kinderprogramm.

So öffnen die drei großen Weihnachtsmärkte Traventhal: Auf dem ehemaligen Landgestüt, Sonnabend und Sonntag, 30. und 31. Oktober sowie 6. und 7. November. Jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre frei. Parken kostenlos am Gestüt. Pronstorf: Auf Gut Pronstorf jeweils Freitag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr: 19. bis 21. November, 26. bis 28. November, 3. bis 5. Dezember, 10. bis 12. Dezember, 17. bis 19. Dezember. Kinder bis 16 Jahre frei. Parken ist frei. Ab 1. Dezember gehen die Weihnachtsbäume in den Verkauf. Stocksee: Weihnachtsmarkt auf dem Gut Stockseehof, durchgehend von Sonnabend, 27. November, bis Sonntag, 12. Dezember, 11 bis 18 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Parken ist frei. Vom 1. November bis 23. Dezember gibt es Tannengrün und Weihnachtsbaumverkauf.

„Noch buchen manche Aussteller verhalten, sind verunsichert“, sagt Hans-Caspar Graf zu Rantzau. „Wir planen seit März.“ Das Zielpublikum dürfte entweder geimpft oder in Altersklassen sein, die weniger gefährdet seien.

Stockseehof hat etwas anderes Konzept

Zu den großen Märkten zählt auch jener auf Gut Stockseehof. Durchgehend, nicht nur an Wochenenden, können Besucher vom 27. November bis 12. Dezember nach Geschenken, Antikem, Schmuck, Dekorationen, Wohnaccessoires, Raritäten, Spielzeug, Kunsthandwerk und Essensspezialitäten stöbern.

„Für die Sicherheit der Gäste und Aussteller werden die Gänge etwas breiter angelegt und die Abstände zwischen den Ständen größer sein“, sagt Gutshof-Leiter Klaus Albersmeier.

Bad Bramstedt plant Weihnachts- und Mittelaltermarkt

Auch in Bad Bramstedt wird es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Vorgesehen ist das zweite Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Dezember. Er wird in gewohnter Größe und mit Mittelaltermarkt stattfinden.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Günter Pfeiffer, Sprecher der Weihnachtsmarktinitiative, sagt: „Wir gehen davon aus, dass es keine größeren Auflagen für die Außenveranstaltung geben wird.“ Der Markt wird auf der Westseite des Bleeck aufgebaut. Auch eine Bühne ist geplant. „Dafür suchen wir noch Musiker, die dort auftreten wollen.“

Kaltenkirchener überlegen noch

Ob in Kaltenkirchen dieses Jahr ein Weihnachtsmarkt öffnen wird, steht noch nicht fest. „Geplant ist es, aber es gibt es noch zu wenig Anmeldungen von Schaustellern“, sagt Pasquale Rehder vom Kaltenkirchener Ring. „Es muss sich rechnen. Wir wollen zwar keinen Gewinn machen, aber ein Minusgeschäft wäre auch schlecht.“