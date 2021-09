Kreis Segeberg denkt über neue Kreisfeuerwehrzentrale an neuem Ort nach

Kreis Segeberg

Hinter den Kulissen wird diskutiert, kursieren Geheimpapiere: Die erst 25 Jahre alte Kreisfeuerwehrzentrale an der B432 in Bad Segeberg ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Der Kreis als Träger muss nun wohl neu bauen – vermutlich an anderer Stätte. Denn der Platz am Travelauf ist begrenzt.

Offen reden mag keiner der Beteiligten über das Großprojekt. Denn klar scheint: Auf den Kreis kommen erhebliche Kosten und eine schwierige Standortsuche zu. Er ist zuständig, eine feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung von Fahrzeugen und Gerätschaften, Pflege und Prüfung von Geräten und Material sowie zur Durchführung von Ausbildungslehrgängen einzurichten, zu unterhalten und auf dem neuesten Stand zu halten.

Kreisfeuerwehrzentrale ist Anlaufstelle für alle Segeberger Feuerwehren

Die feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ), auch Kreisfeuerwehrzentrale genannt, ist die zentrale Anlaufstelle für die über hundert Feuerwehren des Kreises Segeberg. Und bei Großschadenslagen besteht eine Rufbereitschaft, um Einsatzmittel wie Schläuche und Atemluftflaschen an die Einsatzstelle zu liefern. Über 20 Fahrzeuge stehen dort, etwa vom ABC-Zug und Katastrophenschutz, mit 17 Mitarbeitern, auf einem Gelände von zwei Hektar.

Kreiswehrführer Jörg Nero: "Wir stehen ganz am Anfang der Beratungen, wollen den Bedarf erläutern." Quelle: Archiv

„Zu erweitern wäre schwer. Das meiste Gelände unterliegt dem Naturschutz“, sagt Jörg Nero, Leiter der Kreisfeuerwehrzentrale und zugleich Kreiswehrführer. Denn das Grundstück wird nicht nur durch B432 und Forstwirtschaftsschule begrenzt, sondern auch durch die Trave – ein streng geschütztes Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH).

„Wir wollen mit der Kreispolitik den Bedarf erläutern“, sagt Nero, ohne Einzelheiten zu nennen. „Wir stehen völlig am Anfang.“ Die Aufgaben seien gewachsen, Vorgaben der Berufsgenossenschaft zu erfüllen, die Fahrzeuge größer geworden, Digitalfunk dazugekommen, Umkleidenormen zu erfüllen.

Nach Informationen von KN-online liegt der Kreispolitik ein nicht-öffentliches Papier vor. Auf zig Seiten wird darin dokumentiert, wo es derzeit angeblich hakt: Hallen zu klein, Schutzkleidung kann nicht richtig gelagert werden, zu wenig Räume und nicht zeitgemäß, Schaumeinsatzübungen erschwert, zu wenig Stellplätze, Geräte nicht zugänglich, Beladung schwierig, Wendebereiche für Lkw zu klein. Weil Aufgaben, Vorschriften, Techniken und Lehrgänge massiv gewachsen sind.

Kreisverwaltung soll Bedarfe der Feuerwehrzentrale ermitteln

Der Fachdienst für Feuerwehrwesen in der Kreisverwaltung sieht die Probleme ähnlich. „Die räumliche Struktur in der Kreisfeuerwehrzentrale gelangt an ihre Grenzen.“ Außerdem macht, dem Vernehmen nach, auch die Unfallkasse Druck – so wie in vielen Dörfern und Städten auch, wo wie in Bad Segeberg und Todesfelde wegen der Auflagen nun neue Feuerwehrhäuser gebaut werden müssen.

Die Kreispolitik soll in Fachgremien nun darüber diskutieren und die Kreisverwaltung beauftragen, die Bedarfe und mögliche Lösungen zu erarbeiten. Auch von einem „gegebenenfalls neuen Standort“ ist in einem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung die Rede.

Projekt könnte 50 Millionen Euro kosten

Manche wollten die Zentrale schon früher lieber weg von Bad Segeberg, mehr in die Kreismitte rücken, andere aber in der Kreisstadt Bad Segeberg halten. Kenner der Szene rechnen mit Kosten von grob geschätzt 50 Millionen Euro, und vielen Jahren Vorlauf. Aus der bisherigen Feuerwehrzentrale, so eine der Ideen, könnte eine neue Rettungswache werden.

Für den Kreis könnte sich nun wiederholen, was ihn einst zum Bau der Kreisfeuerwehrzentrale bewogen hatte. Denn laut Chronik des Kreisfeuerwehrverbandes hatte 1988 ebenfalls die Feuerwehr-Unfallkasse die damalige Atemschutzübungsstrecke an der Eutiner Straße in Bad Segeberg aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt.

Schon der Bau der ersten Feuerwehrzentrale war schwierig

Daraufhin hatte die komplizierte Suche nach einem Standort begonnen. Es wurde die Hamburger Straße, trotz anfänglicher Weigerung des Umweltministeriums. Ab 1994 wurde gebaut, 1996 der erste und zweite Bauabschnitt eingeweiht. 2001 und 2011 ist erweitert worden.

Der technische Betriebsleiter Jan Roscher hatte schon im Jahresbericht 2020 des Kreisfeuerwehrverbandes auf die aktuellen Nöte hingewiesen. „Das Handling mit den Löschdecken hat uns wieder den Platzmangel in der Kreisfeuerwehrzentrale vor Augen geführt. Wir mussten jede Ecke in unserer Wasch- und Fahrzeughalle nutzen. Es bleibt eine Mehrung des benötigten Platzes unumgänglich.“

Kreispolitik hält sich noch bedeckt

Rosemarie Jahn (FDP), Vorsitzende des Kreisordnungsausschusses, hält sich bedeckt. Offensichtlich gebe es Raumbedarf, sagt sie. Es sei nun grundsätzlich zu überlegen, was benötigt werde, und wo.