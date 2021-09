Das Sozialkaufhaus in Bad Bramstedt hilft sonst anderen: Schafft Jobs für Arbeitslose und bietet Second-Hand-Ware günstig an. Doch es ist wegen der Coronakrise in finanzieller Not, der Träger bat den Kreistag um Hilfe. Dieser lehnte nun ab. Der Fortbestand des Sozialkaufhauses könnte gefährdet sein.