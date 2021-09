Bad Segeberg

Auch wenn sich der Förderverein Kreis- und Stadt-Museum Segeberg inzwischen voll darauf konzentriert, das ehrgeizige Projekt im früheren „Amtmannhaus“ an der Hamburger Straße zu realisieren, dem heutigen Sitz des Segeberger Landrates: So ganz hat man mit den ursprünglichen Plänen, dafür das alte „Palais Wichmann“ in der Lübecker Straße zu nutzen, gedanklich offenbar noch nicht abgeschlossen.

Während der jüngsten Jahreshauptversammlung erinnerte Vorsitzender Professor Asmus Hintz jedenfalls noch einmal an das für die Verantwortlichen letztlich überraschende Scheitern. So habe sich der Eigentümer der Immobilie, eine ehemalige Bäckerei, im Verlauf der Gespräche plötzlich „unkooperativ verhalten“, wie Hintz schilderte. Es habe seinerzeit die einzigartige Chance bestanden, ein kostenfreies Baugutachten von Professor Wolfgang Linden von der Technischen Hochschule Lübeck zu bekommen. „Eine dafür notwendige Begehung des Objektes wurde jedoch seitens der Eigentümer verweigert.“ In der Folge habe der Förderverein sich daher auf seinen ursprünglichen Plan besinnen müssen, das „Amtmannhaus“ für das geplante Kulturelle Zentrum für Kultur, Tourismus und Bildung (KuBiTo) in den Blick zu nehmen.

Wechsel des Objektes war „segensreich“

Dieser Wechsel habe sich im Nachhinein jedoch als „segensreich“ herausgestellt: „Die Politik auf Kreisebene zeigte sich dieser Idee zunehmend aufgeschlossen, und so entwickelte sich seit Anfang 2021 eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der Grünen, der SPD und der CDU, die letztendlich zu einem von allen Beteiligten in den Grundsätzen akzeptierten Konzept geführt hat.“

Die Pläne für das „Palais Wichmann“ haben sich zerschlagen. Quelle: Christian Detlof

Als erfolgreiches Ergebnis dieser Kooperation konnte Hintz darlegen, dass die Machbarkeitsstudie mit inzwischen 55.000 Euro voll finanziert sei und unter der Regie des Fördervereins erstellt werde. „Der Auftrag kann in Kürze vergeben werden.“ So dürfe davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Studie der Politik im Frühjahr kommenden Jahres zur Entscheidung vorgelegt werden können.

Zwei Vorstandsmitglieder ausgeschieden

Zum Treffen im Gemeindezentrum bei der Marienkirche waren 20 der aktuell 79 Vereinsmitglieder erschienen. Sie erlebten unter anderem auch zwei Wechsel im Vorstand. So hatte der bisherige stellvertretende Vorsitzende Norbert Schmitt sein Ausscheiden aufgrund persönlicher Lebensumstände angekündigt. Er wolle als aktives Mitglied aber weiterhin als Kontaktperson zu den Segeberger Schulen zur Verfügung stehen.

Auch Schatzmeister Jochen Saggau stellte sein Amt zur Verfügung. Seine Begründung: Die zu erwartenden größeren Finanztransaktionen, etwa für die Machbarkeitsstudie, bedürften „einer weitergreifenden fachlichen Expertise“. Zuvor hatte Saggau noch einmal die positive finanzielle Situation des Vereins skizziert, die auch auf zahlreiche Spenden zurückzuführen sei. Er hob hervor, dass der Verein dadurch auch in die Lage versetzt war, in Zusammenarbeit mit der HafenCity Universität Hamburg das Virtual-Reality-Modell „Segeberg 1644“ von Nils Hinrichsen zu einem Abschluss weiter zu entwickeln. Das Interesse daran sei groß.

Gerd Jeguschke neuer Schatzmeister

Die notwendigen Neubesetzungen erfolgten im Anschluss durch Vorstandswahlen: Für das Amt des Schatzmeisters wurde Gerd Jeguschke, der seine Bereitschaft zur Kandidatur vorab schriftlich bekundet hatte, in Abwesenheit einstimmig gewählt. Jeguschke dürfe für seine Aufgabe im Verein als Glücksfall gelten, so Sprecher Nils Hinrichsen, denn er sei 32 Jahre lang am Berufsbildungszentrum (BBZ) Bad Segeberg als Lehrer im kaufmännischen Bereich, als Abteilungsleiter und in den letzten neun Jahren als stellvertretender Schulleiter beziehungsweise Geschäftsführer bis zu seinem jüngst erfolgten Ruhestand tätig gewesen.

Das Haus Segeberg, Sitz des Landrates des Kreises Segeberg, gilt jetzt als bevorzugter Ort für das Museum. Quelle: Christian Detlof

Für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden im Förderverein hatte der Diplom-Jurist und derzeitige Wissenschaftliche Mitarbeiter sowie Doktorand am Institut für Kriminalwissenschaften der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU), Magnus Wittern, seine Bereitschaft erklärt. Wittern ist zugleich Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Bad Segeberg.

Vorsitzender Hintz betonte, dass mit Wittern ja bereits eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit auch im Verein bestehe und sein juristischer Sachverstand in Zukunft sehr dienlich sein werde. Die Verjüngung des Durchschnittsalters im Vorstand wurde von den Anwesenden laut Hinrichsen „schmunzelnd zur Kenntnis genommen“.