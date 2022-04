Kreis Segeberg

Vielleicht doch keine Kantine und keinen Sitzungspavillon, und möglicherweise müssen Kreisbeschäftigte im neuen Parkhaus Gebühren zahlen: Vier Stunden lang suchten Kreisbauausschuss und Kreishauptausschuss in einer gemeinsamen Sitzung im neuen Kreishaus an der Rosenstraße nach Sparpotenzial.

Denn die Baukostenschätzung für Büros, Parkhaus und Nebengebäude waren von 50 auf knapp 67 Millionen Euro explodiert, wegen weiterer Gebäudeteile und Mehrkosten. Doch viel Hoffnung machten die Planer den Politikern nicht. Es gibt technische, wirtschaftliche und gesetzliche Vorgaben.

Baupreise in eineinhalb Jahren um 14,5 Prozent gestiegen

Und warten helfe auch nicht. Bauen werde nicht billiger. Schon jetzt seien die Preissprünge groß, allein 14,5 Prozent in eineinhalb Jahren. Um so wichtiger sei es, jetzt langlebig zu investieren, sagten die Fachleute. Wenn denn das knappe Baumetarial überhaupt zu bekommen sei.

Wie eng es ist, zeigte sich in der Sitzung. Die neuen Platzmikrofone fehlten im neuen Kreishaus an der Rosenstraße, sind noch nicht geliefert worden. Und IT-Teile waren Anfang 2022 auch verspätet eingetroffen.

Diskussion um neuen Sitzungspavillon

Mit dem Abriss des Altgebäudes Haus A an der Hamburger Straße und dem Neubau dort steigt die Arbeitsplatzzahl von 160 auf 340. Im Hochhaus Haus B, das stehen bleibt, gibt es dann 250, im Haus Segeberg weiterhin 19, in zwei Bestandsgebäuden an der Waldemar-von-Mohl-Straße 112.

„Brauchen wir einen Sitzungspavillon mit 150 Plätzen, diesen Diamanten?“, fragte nicht nur FDP-Fraktionschef Klaus-Peter Schroeder. Der Bau würde 1,8 Millionen Euro kosten.

Ja, machte Michaela Lexau vom Gebäudemanagement klar. Denn zum Erstaunen der Kreispolitiker schrumpfe der Kreistagssitzungssaal im denkmalgeschützten Gebäude demnächst. Denn innen müsse ein zweiter Rettungsweg eingebaut werden, außen sei nicht erlaubt. Außerdem seien Mitarbeiterschulungsräume nötig.

Einsparmöglichkeiten bei neuem Kreishausbau gering

Oder wegen Homeoffice weniger Büros bauen? Macht keinen Sinn, sagte Landrat Jan Peter Schröder. Dann könne der Kreis seine Satelliten nicht auflösen, angemietete oder angekaufte Büros in der Stadt.

So soll die Kreisverwaltung in Bad Segeberg 2026 aussehen (im Uhrzeigersinn): Das denkmalgeschützte Haus mit Kreistagssitzungssaal bleibt stehen. Neu sind dahinter das Haus A und der Querriegel mit Haupteingang. An das Haus B wird das Parkhaus (Anschnitt) gebaut, vorn die neue Kantine (vorn rechts). Quelle: Kreis Segeberg/Guehlke

Billiger bauen? Geht nicht, sagte Michaela Lexau: „Das ist Standard, für 60 bis 80 Jahre und klassisch geplant.“ Und wenn eine dünnere Tür oder eine billigere Klinke gekauft werde, hielten sie weniger lange.

Lange Liste der Kürzungsvorschläge für Kreishausbau

Fußbodenheizung? Kein Luxus, und letztlich effizienter als Heizkörper. Photovoltaikanlagen auf Dächern und am Parkhaus? Müssen irgendwo hin, sind zunehmend vorgeschrieben. Aktenlager? „Manche Akten müssen 100 Jahre aufbewahrt werden, zugriffsbereit“, sagt Lexau.

Architekt Ekkehard Voss machte klar: „Das sind mittlere Baustandards. Es hängt kein Gold an den Wänden, es gibt energetische Vorschriften.“ Sorge bereitet ihm die Materialnot am Bau. Er sei heilfroh, dass erst 2023 bis 2026 gebaut werde. Bis dahin, hoffte er, habe sich der Markt beruhigt.

Bei Kunst am Bau darf gespart werden

Zumindest die 750.000 Euro Kunst am Bau sind variabel, stellte sich heraus. Und Doris Grote (CDU) regte an, mit der Stadt noch mal über die Stellplatzpflicht zu reden, und über Gebühren für die Mitarbeiter-Stellplätze nachzudenken.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Planer wollen im Herbst überarbeitete Entwürfe vorlegen. Auf 100 Millionen Euro, wie manche befürchteten, werde die Summe aber sicherlich nicht steigen, sagte Lexau. Kündigte aber an, dass es im Juni ein neues Thema gibt: Die Renovierung von Haus B aus dem Jahr 1973. Das würden wohl „nicht Peanuts“, war zwischen den Zeilen herauszuhören.