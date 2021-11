Für fünf Jahre wird ein Teil des Ortszentrums in Bad Segeberg zur Großbaustelle: Der Kreis Segeberg legte seine Planung für den Abriss und Neubau der Kreisverwaltung an der Hamburger Straße vor – mit Überraschungen zum Zeitablauf und zu dem, was so alles im Erdboden an Altlasten liegt.