Bad Segeberg

Wenn es um Verkehrsplanung geht, sind die Schackendorfer inzwischen ziemlich gebrannte Kinder. Die fast schon überfallartige Schließung der Auffahrt auf die A21 in Richtung Kiel durch das Land hatte die Gemeinde seinerzeit kalt erwischt. Noch immer leidet das Dorf unter den Folgen dieser vielerorts heftig kritisierten Entscheidung – inzwischen sogar wieder vermehrt. Und jetzt bereiten Pläne des Kreises Segeberg Bürgermeister Alexander Scheffler und der Kommunalpolitik neue Sorgen.

Voraussichtlich im Zeitraum vom 4. Juli bis zum 7. Oktober soll die Kreisstraße 61 zwischen Schackendorf und dem Abzweiger nach Wahlstedt komplett gesperrt werden. Grund ist die längst überfällige Erneuerung des Fahrbahnbelages. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität kommen wir nicht darum herum“, erklärt Sabrina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf Anfrage.

Dass die Jahre der Flickschusterei ein Ende haben sollen, wird allenthalben begrüßt. In Schackendorf fürchtet man nun allerdings eine fatale Kombination: Denn seitdem die beiden großen Hinweisschilder an der B206, die sämtliche Verkehrsteilnehmer – sogar mit gelber Warnleuchte – weiter zur A21-Auffahrt Segeberg-Nord und von dort in Richtung Landeshauptstadt leiten sollten, wieder abmontiert worden sind, hat sich die Situation entlang der Hauptstraße nach allgemeinem Empfinden wieder deutlich verschärft.

Navis leiten Verkehr immer noch nach Schackendorf

Hinzu kommt, dass nachweislich viele Navigationsgeräte die Fahrer zum Teil langer Sattelzüge an der Abzweigung Wasserwerk nach wie vor zu der seit Monaten geschlossenen Auffahrt an der Asylunterkunft „Waidmannsheil“ leiten. Die Betreffenden haben dann aufgrund fehlender Wendemöglichkeit keine andere Wahl, als nach Schackendorf hineinzufahren. „Wir haben inzwischen unser Messgerät wieder aufgehängt, um schnell belastbare und objektive Zahlen liefern zu können“, berichtet Scheffler.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bürgermeister hatte seinerzeit nicht nur mit Erfolg darauf gedrängt, dass die zunächst eher dürftige und in Teilen zudem missverständliche Beschilderung an der B206 nachgebessert wurde, sondern auch mit dafür gesorgt, dass an der Schulbushaltestelle im Dorf eine Bedarfsampel eingerichtet sowie Tempo 30 angeordnet wurde. Die Ampel ist inzwischen wieder weg.

Doch nun sieht Alexander Scheffler „das Chaos vorprogrammiert“. Denn was passiere, wenn weiterhin Pkw und Lkw aus Richtung Segeberg auf die Hauptstraße geraten – und am Ende plötzlich vor der Sperre stehen? „Eine Wendemöglichkeit gibt es dort nicht“, so Scheffler, lediglich kleinere Fahrzeuge könnten vielleicht den Bornkamp nutzen. „Der Gedanke daran bereitet mir schon jetzt erhebliche Kopfschmerzen.“

Er habe inzwischen auch mit dem für Schackendorf zuständigen Amt Trave-Land Kontakt aufgenommen, damit von dort aus rechtzeitig beim Kreis Segeberg auf mögliche Folgen hingewiesen werden kann – und nicht erst dann, wenn sich die ersten Laster mit ratlosen Fahrern im Dorf stauen. „Es bedarf mindestens einer wirklich klaren und guten Beschilderung.“

Problem: Tankstellen an A21 lassen Schranken oben

Und auf noch einen weiteren Punkt macht der Bürgermeister aufmerksam: Obwohl die Gemeinde schon unzählige Male interveniert hat, lassen die Betreiber der beiden Tankstellen an der A21 – Aral in Richtung Bargteheide und Shell in Richtung Kiel – ihre rückwärtigen Schranken noch immer die meiste Zeit über geöffnet. Diese illegalen Ausfahrten werden bereits jetzt von vielen genutzt, natürlich auch von Einheimischen. „Dieses Problem könnte sich bei einer Sperrung der Kreisstraße noch deutlich verschärfen.“

Seit die Auffahrt Schackendorf auf die A21 in Richtung Kiel dauerhaft gesperrt ist, hat der Verkehr im Ort spürbar zugenommen. Quelle: Thorsten Beck

Denn auch eine andere Variante fällt als möglicher Schleichweg aus: die hinten herum über den Hamdorfer Weg und den Heidkoppelweg, am früheren Bundeswehr-Depot und jetzigen Hunde-Resort „Trave Dogs“ vorbei. Die Anbindung an die Kreisstraße liegt nämlich mitten in der geplanten Baustelle.

Kreis Segeberg plant Umleitung

Was die offizielle Umleitung angeht, hat der Kreis sich natürlich ebenfalls bereits Gedanken gemacht: Sie wird klaut Sprecherin Müller während der Bauarbeiten gegenläufig über die Bundesstraße 206, die Kreisstraße 102 in Richtung Fahrenkrug, den Kreisverkehr K60/K73/K102 in Wahlstedt sowie weiter über die K60 und die K61 führen. „Der Radverkehr kann während der gesamten Bauzeit weiterhin dem Verlauf der K61 folgen“, kündigte sie an.

Lesen Sie auch Schackendorf, Bad Segeberg und Fahrenkrug verzichten auf Resolution

Des Weiteren müsse zusätzlich noch die Bedarfsumleitung der A21 (U13) verlegt werden: und zwar über die Anschlussstelle Bad Segeberg Nord – B206 – Wittenborn – K73 – Kreisverkehr K60/K73/K102 – Wahlstedt – K60 – Anschlussstelle Wahlstedt.

Bürgermeister Alexander Scheffler ist schon mal froh, jetzt wenigstens einen Starttermin für die Asphaltierungsarbeiten zu haben. Bis zuletzt hatte er nur die Information, dass eine Sperrung irgendwann im Zeitraum vom 2. Mai bis zum 2. September erfolgen soll. Andererseits: An böse Überraschungen sind die Schackendorfer ja fast schon gewöhnt.