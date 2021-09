Bei der Durchsuchung einer Wohnung an der Kronsheider Straße in Wahlstedt hat die Kriminalpolizei Segeberg eine Cannabis-Plantage entdeckt. Ein 42-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden, befinde sich aber bereits wieder auf freiem Fuß, berichtete ein Sprecher am Freitag.

Von Thorsten Beck